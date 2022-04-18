Внаслідок ракетного удару по Краматорську зруйновано 8 житлових будинків та освітній заклад, - ОВА
У понеділок, 18 квітня, через російський ракетний удар по Краматорську, в Донецькій області, зазнали руйнувань щонайменше 8 житлових будинків, освітній та інфраструктурний об'єкти
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у telegram.
За його словами, жертв серед мирного населення не зафіксовано, але пошкоджено чимало житлових будинків, подекуди перебито електричні та газові мережі.
"Росіяни завдали ракетного удару по Краматорську. Зазнали руйнувань щонайменше вісім житлових будинків, освітній та інфраструктурний об'єкти. Артилерійські обстріли по всій лінії фронту не припинялися всю ніч. Найбільш інтенсивний вогонь ворог вів на Мар'їнському, Авдіївському та Очеретинському напрямках", - написав Кириленко.
- Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по залізничному вокзалі у Краматорську, який стався 8 квітня, сягнула 59 осіб.
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