Внаслідок ракетного удару по Краматорську зруйновано 8 житлових будинків та освітній заклад, - ОВА

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у telegram.

За його словами, жертв серед мирного населення не зафіксовано, але пошкоджено чимало житлових будинків, подекуди перебито електричні та газові мережі.

"Росіяни завдали ракетного удару по Краматорську. Зазнали руйнувань щонайменше вісім житлових будинків, освітній та інфраструктурний об'єкти. Артилерійські обстріли по всій лінії фронту не припинялися всю ніч. Найбільш інтенсивний вогонь ворог вів на Мар'їнському, Авдіївському та Очеретинському напрямках", - написав Кириленко.



Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по залізничному вокзалі у Краматорську, який стався 8 квітня, сягнула 59 осіб.

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