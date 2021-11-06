Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ Внаслідок вибуху бензовоза загинуло майже сто людей у Сьєрра-Леоне

Внаслідок вибуху бензовоза загинуло майже сто людей у Сьєрра-Леоне

6 листопада, 2021 субота
17:49
Світ Фрітаун, Сьєрра-Леоне

Внаслідок зіткнення бензовоза з вантажівкою у столиці Сьєрра-Леоне Фрітауні загинуло щонайменше 99 людей

Про це повідомляє Reuters

Вибух стався внаслідок зіткнення бензовоза з вантажівкою напередодні, 5 листопада, о 22:00 за місцевим часом.

Кількість жертв найближчим часом може зрости. Влада Сьєрра-Леоне заявила, що в морг було доставлено понад 90 тіл.

Раніше мер столиці Івонн Акі-Сав'єрр заявила, що жертвами вибуху могли стати понад 100 людей. До лікарень Фрітауна було госпіталізовано близько 100 постраждалих.

Бензовоз зіткнувся із вантажівкою на жвавому перехресті у житловому кварталі. Внаслідок ДТП стався витік палива і люди, які перебували поряд з бензовозом, кинулися збирати паливо, що розлилося. У цей момент пролунав вибух.

Також зазначається, що аварія сталася поряд із місцем, де мешканці району зазвичай збираються, щоб купити бензин на розлив. Поруч із місцем ДТП також розташовано супермаркет.
 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

вибух
загиблі
Сьєрра-Леоне
бензовоз
Читайте також:
3 листопада, 2021 середа
"Низький вам уклін, ми єдиний народ": учасниця мітингу антивакцинаторів подякувала росіянам за грошову підтримку
Олександр Лукашенко
Автор Віталій Портников
5 листопада, 2021 п'ятниця
Віталій Портников: Лукашенко перетворюється на “гаранта навпаки”
4 листопада, 2021 четвер
"Правий сектор" на Банковій: вбивство в Сумах загрожує новим парадом сепаратистських республік
Київ
+10
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.04
    Купівля 26.04
    Продаж 26.29
  • EUR
    Купівля 29.95
    Продаж 30.38
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, субота
6 листопада
18:35
електроенергія
Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі
18:16
Андрій Шевченко
Шевченко стане тренером найстарішого італійського клубу, - ЗМІ
17:38
Залишки кам'яного палацу у с. Новожуків
На Рівненщині розробили туристичні маршрути древніми городищами
17:22
ООС
6 листопада на фронті: окупанти двічі порушили режим "тиші"
17:01
Кріштіану Роналду (праворуч)
"Сіті" переміг "Юнайтед" у манчестерському дербі в АПЛ
16:48
Ексклюзив
Путін та Зеленський
Зустріч Путін із Зеленським неможлива: президент України не самогубець, – Яковенко
16:45
Ексклюзив
Сергій Квіт
Створення проблем з мовним питанням і переведення його в політичну площину абсолютно недоречне, - Квіт
16:22
Дія
У ніч проти неділі не працюватимуть застосунок та портал "Дія"
16:01
Маріуполь
"Маріуполь" у меншості переміг "Минай" в чемпіонаті України
15:45
Ексклюзив
Лілія Гриневич
Має бути політика підвищення рівня освіти у гірських територіях - Гриневич
15:35
Потяг, Німеччина
У Німеччині біженець накинувся з ножем на людей у потязі, є постраждалі
15:12
Хаві
"Барселона" призначила новим головним тренером легенду клубу
14:49
Окупанти ночами крадуть з Херсонесу червонокнижні дерева. Не рубають, а викопують та вивозять
14:33
В Запоріжжі робитимуть вакцинацію біля храмів ПЦУ
14:33
Орест Каракевич
"У час війни обрати міністром оборони людину без воєнного досвіду − це майже держзрада", − боєць "Айдару" Орест Каракевич
14:22
Пасажир потягу "Москва-Адлер" відкрив вогонь по російським силовикам
14:07
Оновлено
сесія закарпаття
Сесійну залу Закарпатської облради "замінували" перед засіданням, на якому мали обирати нового голову
14:00
Лукашенко надасть "коридор" для танкових колон, зібраних Путіним проти України, - журналіст
13:43
Мазарі-Шаріф
В Афганістані розстріляли захисницю прав жінок
13:18
200 строковиків-прикордонників присягнули на вірність Україні
13:17
Микола Княжицький
"Слугам" зручно працювати без програми уряду − це тенденція популістичних країн, − Микола Княжицький
13:00
На Полтавщині чоловік травмував чайником 3-річного сина співмешканки
12:47
Юхим Звягільський
На 88 році життя не стало експрем'єра Юхима Звягільського
12:42
USAID підтримуватиме в Україні підвищення впевненості та зміцнення громадської довіри
12:14
Вінниця, вул. 600-річчя, 17, ТРЦ "МегаМолл"
У Вінниці п'яний громадянин РФ скинув з торгового центру прапор України
12:11
Орест Каракевич
"Зеленському не вигідно говорити про війну – падають рейтинги", − ветеран російсько-української війни Орест Каракевич
11:53
Збройні Сили України
5 листопада на фронті: з боку росіян - 8 обстрілів, з боку українців - поранений
11:25
Посольство Нідерландів пильніше придивилось до двох областей України
11:01
Коронавірус в Україні
Пандемія COVID в Україні: за добу - 25 тис. випадків, 5 тис. госпіталізованих. Найбільше заражень в Дніпрі, Києві, Одесі, Харкові, Львові
10:40
Петро Порошенко
"Питання національної безпеки мають об’єднувати державу". Порошенко пояснив, що треба робити через ескалацію на кордонах України
10:20
"Слава солдату Червоної армії!": Кива став навколішки перед пам'ятником Ватутіну й розстріляв портрети Бандери та Шухевича
10:00
Білоруські кіберпартизани дізналися телефони всіх співробітників МВС Лукашенка
09:36
Astroworld
На музичному фестивалі у Техасі загинули 8 людей. Є поранені
09:13
Земана годують через зонд. У нього цироз печінки
08:49
місто Дніпро
86 шкіл Дніпра повертаються до нормальної роботи
08:27
туман
Рятувальники попереджають про небезпечний туман
08:04
Андрій Костін
Українську делегацію у ТКГ очолив "слуга" Костін, який провалив конкурс на голову САП
07:22
Вільям Бернс
Шеф ЦРУ Вільям Бернс відвідав Москву, аби попередити Кремль щодо України, - CNN
2021, п'ятниця
5 листопада
23:27
Радек Матула
Новий уряд Чехії буде готовий підтримати європейські прагнення України - посол Чеської Республіки
23:13
Марсохід
Марсохід NASA знайшов на Марсі нові органічні сполуки, одна з яких може свідчити про колишнє життя на планеті
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV