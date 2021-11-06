Внаслідок вибуху бензовоза загинуло майже сто людей у Сьєрра-Леоне
Внаслідок зіткнення бензовоза з вантажівкою у столиці Сьєрра-Леоне Фрітауні загинуло щонайменше 99 людей
Про це повідомляє Reuters.
Вибух стався внаслідок зіткнення бензовоза з вантажівкою напередодні, 5 листопада, о 22:00 за місцевим часом.
Кількість жертв найближчим часом може зрости. Влада Сьєрра-Леоне заявила, що в морг було доставлено понад 90 тіл.
Раніше мер столиці Івонн Акі-Сав'єрр заявила, що жертвами вибуху могли стати понад 100 людей. До лікарень Фрітауна було госпіталізовано близько 100 постраждалих.
Бензовоз зіткнувся із вантажівкою на жвавому перехресті у житловому кварталі. Внаслідок ДТП стався витік палива і люди, які перебували поряд з бензовозом, кинулися збирати паливо, що розлилося. У цей момент пролунав вибух.
Також зазначається, що аварія сталася поряд із місцем, де мешканці району зазвичай збираються, щоб купити бензин на розлив. Поруч із місцем ДТП також розташовано супермаркет.
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