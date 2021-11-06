Внаслідок вибуху бензовоза загинуло майже сто людей у Сьєрра-Леоне

Про це повідомляє Reuters.

Вибух стався внаслідок зіткнення бензовоза з вантажівкою напередодні, 5 листопада, о 22:00 за місцевим часом.

Кількість жертв найближчим часом може зрости. Влада Сьєрра-Леоне заявила, що в морг було доставлено понад 90 тіл.

Раніше мер столиці Івонн Акі-Сав'єрр заявила, що жертвами вибуху могли стати понад 100 людей. До лікарень Фрітауна було госпіталізовано близько 100 постраждалих.

Бензовоз зіткнувся із вантажівкою на жвавому перехресті у житловому кварталі. Внаслідок ДТП стався витік палива і люди, які перебували поряд з бензовозом, кинулися збирати паливо, що розлилося. У цей момент пролунав вибух.

Також зазначається, що аварія сталася поряд із місцем, де мешканці району зазвичай збираються, щоб купити бензин на розлив. Поруч із місцем ДТП також розташовано супермаркет.



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