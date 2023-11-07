Внески донорів до Фонду підтримки енергетики України сягнули понад €322 млн

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, передає пресслужба відомства.

Решта суми - анонсовані внески, які мають "упасти" на рахунок Фонду найближчим часом.

"З початку повномасштабної війни ворог робив усе можливе, аби пошкодити чи знищити нашу енергосистему. І якби не колосальні зусилля наших військових, енергетиків та міжнародних партнерів, йому б це вдалося. Фонд підтримки енергетики України став ефективним інструментом для залучення грантових коштів від партнерів для закупівлі обладнання", - зазначив Галущенко.

Внески до Фонду зробили державні та приватні донори з Німеччини, Великої Британії, Швеції, Австрії, Ісландії, Іспанії, Данії, Нідерландів, Угорщини, а також Єврокомісія та Регіональна асоціація органів регулювання енергетики (ERRA).

Станом на початок жовтня 2023 року в межах роботи Фонду було укладено понад 200 угод на закупівлю енергетичного обладнання.