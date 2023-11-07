Внески донорів до Фонду підтримки енергетики України сягнули понад €322 млн
Загальний обсяг зобов'язань донорів по внесках до Фонду підтримки енергетики України сягнув понад €322 млн. З них на рахунок Фонду фактично перераховано 192 млн
Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, передає пресслужба відомства.
Решта суми - анонсовані внески, які мають "упасти" на рахунок Фонду найближчим часом.
"З початку повномасштабної війни ворог робив усе можливе, аби пошкодити чи знищити нашу енергосистему. І якби не колосальні зусилля наших військових, енергетиків та міжнародних партнерів, йому б це вдалося. Фонд підтримки енергетики України став ефективним інструментом для залучення грантових коштів від партнерів для закупівлі обладнання", - зазначив Галущенко.
Внески до Фонду зробили державні та приватні донори з Німеччини, Великої Британії, Швеції, Австрії, Ісландії, Іспанії, Данії, Нідерландів, Угорщини, а також Єврокомісія та Регіональна асоціація органів регулювання енергетики (ERRA).
Станом на початок жовтня 2023 року в межах роботи Фонду було укладено понад 200 угод на закупівлю енергетичного обладнання.
- Першим донором Фонду стала Данія. У квітні країна зробила внесок у придбання необхідного аварійного енергетичного обладнання, палива для виробництва електроенергії та опалення.
- Наприкінці жовтня стало відомо, що Німеччина внесе €54,3 млн до Фонду підтримки енергетики України.
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