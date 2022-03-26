Вночі на 27 березня Україна перейде на літній час
У ніч проти 27 березня Україна переведе стрілки годинників уперед та перейде на літній час
Про це повідомляє Еспресо.TV.
27 березня о 3 годині запроваджується літній час шляхом переведенням стрілки годинника на 1 годину вперед.
Зміна часу в Україні відбувається двічі на рік: в останню неділю березня країна переходить на літній час, а кожної останньої неділі жовтня - на зимовий.
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