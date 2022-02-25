Вночі РФ скоїла повітряний удар в районі Кропивницького, українські десантники зупинили окупантів на річці Тетерів, - Генштаб
У ніч на 25 лютого РФ здійснила повітряний удар по українських підрозділах в районі міста Кропивницький
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
"Противник наніс повітряний удар по підрозділам в районі міста Кропивницький. Відмічено значну активність ворожих вертольотів в районах вище Вилкового та з Тирасполя", - йдеться у повідомленні.
Десантники ЗСУ дають відсіч ворогу в районах населених пунктів Димер та Іванків Київської області та зупинили окупанта на річці Тетерів.
"Десантно-штурмові війська ЗСУ ведуть бойові дії в районах населених пунктів Димер та Іванків, куди просунулась велика кількість броньованої техніки противника, та зупинили переважаючі сили ворога на рубежі річки Тетерів. Міст через річку зруйновано", - повідомили в Генштабі.
Одна тактична група українських військових утримує аеродром Гостомеля.
"Повітряні Сили Збройних Сил України захищають небо над Києвом. Так, після 04:00 українська система протиповітряної оборони не дала долетіти двом смертельним подарункам "братів" до столиці. Вступайте до лав Збройних Сил України та Сил ТРО! Земля під ногами окупанта має горіти!" - підсумувалил в Генштабі.
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