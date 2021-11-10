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Vodafone та Ferrexpo будують "Розумний кар’єр" на Полтавському ГЗК

10 листопада, 2021 середа
18:15
Економіка

Vodafone Україна та група Ferrexpo розпочали інноваційний проект з побудови "Розумного кар’єру" на кар’єрах  Ferrexpo в Україні. В рамках проекту на кар’єрах групи Ferrexpo побудована Private Networks e-LTE, яка дає можливість запровадження рішень з автоматизації виробництва, що зменшить операційні витрати, забезпечить безпечне видобування й відсутність персоналу на небезпечних ділянках роботи

Зокрема, на підприємстві запущено найбільший млин для подрібнення залізної руди в Україні – один з найбільших млинів такого типу у світі. Вперше у вітчизняній історії виробнича лінія такого типу й потужності запускалась та налаштовувалась за допомогою дистанційного керування. В умовах жорсткого карантину спеціалісти підрядника – шведсько-швейцарської компанії АВВ – не мали можливості підключити та налаштувати обладнання безпосередньо на виробництві. Тому, використовуючи мережу LTE Vodafone, фахівці, що перебували в Україні, налаштовували обладнання під віддаленим керівництвом колег зі Швеції з використанням спеціальних мобільних терміналів. 

Private Networks e-LTE Vodafone також охопила Полтавський та Єристівський кар’єри групи Ferrexpo, де працюють безпілотні бурові установки. На кожній встановлено по 6 камер, що дають змогу дистанційно керувати роботою з Центрального диспетчерського центру Єристівського ГЗК (ЄГЗК, Ferrexpo Yeristovo Mining, FYM , що входить у Ferrexpo).

Перша в Європі мережа Private e-LTE на частоті 5,7 GHz збудована на 19 базових станціях. Ferrexpo, маючи статус регіонального Оператора зв’язку, отримала ліцензії на володіння частот 5,7 GHz.

Vodafone є технологічним лідером у світі і його український підрозділ активно працює над запровадженням передових практик у нашій країні. Наше завдання сьогодні – почати формувати екосистему  з рішень для промисловості, зокрема, на основі Private Networks, зробити мейнстрімом індустріальні рішення, що сприяють конкурентоспроможності не тільки окремих підприємств, компаній, а й економіки країни в цілому.  Важливо, що в Україні є компанії, такі, як Ferrexpo, які рухають інновації і партнерство з якими дозволяє на практиці розкрити потенціал Private Networks для промислового сектору. Наш майданчик на Полтавському ГЗК стане центром, який об’єднає бізнес та передові технології, досвід та експертизу фахівців з різних країн, – коментує Андрій Федоров, керівник департаменту бізнес ринку Vodafone Україна. 

У сьогоднішньому світі неможливо бути лідером без впровадження інновацій, зокрема – на базі Private Networks. Ми постачаємо нашу продукцію найкращим світовим виробникам сталі, наші окатки ви знайдете в різній продукції: від німецьких автомобілів до корейських смартфонів. Інвестиції у виробництво, постійний розвиток і запровадження сучасних технологій – запорука конкурентоспроможності на світовому ринку. Ще одним надзвичайно важливим принципом діяльності Ferrexpo є забезпечення комфортних та безпечних умов праці для наших співробітників. Разом з Vodafone ми реалізували перший етап цього процесу й будемо рухатися далі, –  відмітили в Ferrexpo.

Про Ferrexpo

Ferrexpo – швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Основною діяльністю компанії є виробництво і експорт високоякісних залізорудних окатків, які використовуються у виробництві сталі. Ferrexpo є найбільшим виробником і експортером окатків серед країн колишнього СРСР. Поточні виробничі активи - Полтавський і Єристівський ГЗК. Ferrеxpo plc володіє 100% акцій Ferrexpo AG, якій, у свою чергу, належить 100% акцій Полтавського ГЗК і 100% акцій Єристівського ГЗК. У 2020 р. Компанія виробила 11,2 мільйона тон залізорудних окатків. Основними споживачами продукції є сталеливарні підприємства з Австрії, Німеччини, Японії, Південної Кореї, Тайваню, Китаю, Словаччини, Чехії, Туреччини, В'єтнаму, а також США. Акції Ferrexpo котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі під тікером FXPO. Додаткову інформацію можна знайти на сайті www.ferrexpo.com

Про Vodafone

Vodafone – одна з найбільших світових телекомунікаційних компаній, що надає широкий спектр послуг, включаючи мобільний голосовий зв'язок, передачу даних, обмін повідомленнями, фіксований інтернет і кабельне телебачення. Оператор працює в 21 країні і має партнерські угоди з операторами 49 країн. Станом на 30 червня 2021 року Vodafone надає послуги більше 300 мільйонам абонентів мобільного зв'язку і 28 мільйону користувачів фіксованого інтернету, 22 мільйонам користувачів ТВ-послуг та об’єднує більше 130 мільйонів IoT підключень. Більш детальна інформація на сторінці www.vodafone.com.

Vodafone Україна – провідна українська телеком компанія, яка надає послуги швидкісного інтернету 3G і 4G. Інвестиції Vodafone в період активного будівництва мереж швидкісного інтернету в 2015 році – 2 кварталі 2021 року перевищили 30,3 млрд грн.

Рекордні інвестиції дозволили забезпечити технологічне лідерство і розвивати нові технологічні послуги – Інтернет речей (IoT), технології та рішення для Smart City, аналітика великих даних, Фінтех послуги, хмарні сервіси. В Україні послугами Vodafone користуються близько 19 млн клієнтів. З грудня 2019 року Vodafone Україна входить до складу NEQSOL Holding.

Про NEQSOL Holding

NEQSOL Holding – це диверсифікована група компаній, що працюють в різних галузях і країнах. Основні напрямки діяльності – нафтогазова, телекомунікаційна, високотехнологічна і будівельна галузі.

Група компаній працює у Великій Британії, США, Туреччині, Азербайджані, Україні, Грузії, Казахстані, ОАЕ та інших країнах. У кінці 2020 року у зв'язку з планами щодо подальшого розвитку бізнесу в Україні холдинг відкрив представництво в Україні.

Ferrexpo
Vodafone Ukraine
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