Vodafone та Київстар розширять покриття 4G на дорогах міжнародного значення у 2022 році

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.



Зазначається, що міністр перевірив якість зв'язку на трасі Київ – Пирятин і склав подальший план дій щодо розгортання зв'язку 4G.



Як відомо, оператори зв'язку Київстар і Vodafone у 2021 році покрили чотири міжнародні траси якісним зв'язком 4G: Київ – Львів, Київ – Одеса, Київ – Харків і Київ – Дніпро.

Загалом покриття міжнародних трас сьогодні становить 80%.



Усі міжнародні дороги в Україні оператори забезпечать якісним зв'язком 4G до кінця 2022 року. Задля цього вони встановлять сотні нових базових станцій у тих місцях, де потрібний зв'язок 4G.



Згідно з ліцензійними умовами українські оператори, як зазначено у відповідному пресрелізі Vodafone Україна, мають покрити швидкісним мобільним інтернетом усі міжнародні дороги до кінця 2022 року, а всі національні – до середини 2024 року.



Відповідно до встановлених показників якості, на 95% протяжності доріг має виконуватися вимога за швидкістю — 2 Мбіт/с, інші показники — на 90% протяжності шляху.

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