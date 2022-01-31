Vodafone та Київстар розширять покриття 4G на дорогах міжнародного значення у 2022 році
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров провів інспекцію стільникової мережі 4G із представниками операторів зв'язку Vodafone та Київстар
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
Зазначається, що міністр перевірив якість зв'язку на трасі Київ – Пирятин і склав подальший план дій щодо розгортання зв'язку 4G.
Як відомо, оператори зв'язку Київстар і Vodafone у 2021 році покрили чотири міжнародні траси якісним зв'язком 4G: Київ – Львів, Київ – Одеса, Київ – Харків і Київ – Дніпро.
Загалом покриття міжнародних трас сьогодні становить 80%.
Усі міжнародні дороги в Україні оператори забезпечать якісним зв'язком 4G до кінця 2022 року. Задля цього вони встановлять сотні нових базових станцій у тих місцях, де потрібний зв'язок 4G.
Згідно з ліцензійними умовами українські оператори, як зазначено у відповідному пресрелізі Vodafone Україна, мають покрити швидкісним мобільним інтернетом усі міжнародні дороги до кінця 2022 року, а всі національні – до середини 2024 року.
Відповідно до встановлених показників якості, на 95% протяжності доріг має виконуватися вимога за швидкістю — 2 Мбіт/с, інші показники — на 90% протяжності шляху.
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