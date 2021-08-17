"Vodafone Україна" планує придбати телеком-оператора Vega
Антимонопольний комітет України (АМКУ) розглядає придбання компанією "Vodafone Україна" телеком-оператора Vega
Про це пише Інтерфакс-Україна.
"Мобільний оператор компанія "Vodafone Україна" планує придбати понад 50% акцій телеком-оператора Vega ("Фарлеп-Інвест")", - йдеться у повідомленні.
Як повідомило джерело агентства, відповідні документи вже розглядаються в АМКУ.
Водночас, в ІФ зазначили, що ні у Vodafone, ні у компанії Vega ситуацію не прокоментували.
- Vodafone Україна - другий найбільших оператор мобільного зв'язку в Україні.
- Національний телеком-оператор Vega входить у телекомунікаційний напрям групи СКМ Ріната Ахметова. Оператор пропонує комплексні рішення в галузі фіксованого телефонного зв'язку, широкосмугового доступу до інтернету і передачі даних. Компанія присутня у 22 областях України.
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