"Vodafone Україна" планує придбати телеком-оператора Vega

Про це пише Інтерфакс-Україна.



"Мобільний оператор компанія "Vodafone Україна" планує придбати понад 50% акцій телеком-оператора Vega ("Фарлеп-Інвест")", - йдеться у повідомленні.



Як повідомило джерело агентства, відповідні документи вже розглядаються в АМКУ.



Водночас, в ІФ зазначили, що ні у Vodafone, ні у компанії Vega ситуацію не прокоментували.

Vodafone Україна - другий найбільших оператор мобільного зв'язку в Україні.

Національний телеком-оператор Vega входить у телекомунікаційний напрям групи СКМ Ріната Ахметова. Оператор пропонує комплексні рішення в галузі фіксованого телефонного зв'язку, широкосмугового доступу до інтернету і передачі даних. Компанія присутня у 22 областях України.