Воїни ОТУ "Схід" цієї доби знищили 200 ворогів, 9 бронемашин та літак
Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"
Про це повідомляє штаб Оперативно-тактичного угрупування "Схід".
"21 квітня російські фашистські війська здійснили 3 атаки. Також наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. Тривають бої. Українські воїни знищили:
- особового складу – до 200;
- танків – 5;
- БМП – 2;
- БТР – 1;
- артилерійських систем – 1;
- АТ – 9;
- літаків – 1;
- БПЛА – 3.
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