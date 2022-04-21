Воїни ОТУ "Схід" цієї доби знищили 200 ворогів, 9 бронемашин та літак

Про це повідомляє штаб Оперативно-тактичного угрупування "Схід".

"21 квітня російські фашистські війська здійснили 3 атаки. Також наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. Тривають бої. Українські воїни знищили:

особового складу – до 200;

танків – 5;

БМП – 2;

БТР – 1;

артилерійських систем – 1;

АТ – 9;

літаків – 1;

БПЛА – 3.

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