Українські воїни показали, як майже впритул знищили російську бронемашину

Таке відео Командування Сил спеціальних операцій оприлюднило у фейсбук.

"Відео з дещо емоційним коментарем воїнів ССО. Втім, яким воно ще може бути, коли майже впритул розстрілюєш з РПГ ворожубронемашину", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в ССО, цю БМП-2 оператори виявили під час проведення спеціальної розвідки.

"І, вирішивши не гаяти час ані секунди, знищили техніку противника", - підсумували у Командуванні ССО.

Нагадаємо, Росія посилила обстріли поблизу Ізюму та готується до наступу на Донбас з півночі.

7 червня у Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни штурмують Сєвєродонецьк та намагаються наступати на Ізюм і Слов’янськ.

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