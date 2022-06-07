Українські воїни показали, як майже впритул знищили російську бронемашину
Командування Сил спеціальних операцій оприлюднило відео, на якому ЗСУ майже впритул знищують ворожу бронемашину
Таке відео Командування Сил спеціальних операцій оприлюднило у фейсбук.
"Відео з дещо емоційним коментарем воїнів ССО. Втім, яким воно ще може бути, коли майже впритул розстрілюєш з РПГ ворожубронемашину", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили в ССО, цю БМП-2 оператори виявили під час проведення спеціальної розвідки.
"І, вирішивши не гаяти час ані секунди, знищили техніку противника", - підсумували у Командуванні ССО.
- Нагадаємо, Росія посилила обстріли поблизу Ізюму та готується до наступу на Донбас з півночі.
- 7 червня у Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни штурмують Сєвєродонецьк та намагаються наступати на Ізюм і Слов’янськ.
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