Воїни ЗСУ вдарили по тиловій інфраструктурі ворогів, – Генштаб

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ, передає Еспресо.TV.

Згідно з оперативною інформацією станом на 06:.00 14 березня, стан, положення та характер дій сил оборони – без суттєвих змін.

"Збройними Силами України завдано нищівних ударів по тиловій інфраструктурі (польових базах і складах) з метою порушення системи логістичного забезпечення ворога на тимчасово зайнятих окупантами територіях України. За попередню добу угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України було уражено чотири літаки, три вертольоти та безпілотних літальних апарати", – зазначено в повідомленні Генштабу.

У Збройних силах наголосили: ворог використовує цивільну інфраструктуру, зокрема й релігійні об’єкти, для того, щоб обладнати там вогневі позиції, розмістити озброєння та військову техніку.

Тим часом морально-психологічний стан рашистів залишається на низькому рівні, військовослужбовці ЗС РФ відмовляються виконувати накази командування. За інформацією Генштабу ЗСУ, в російському місті Бєлгород розміщено військовий табір Бєлгородської військової комендатури, де утримують російських військовослужбовців, яких після лікування виписані зі шпиталів і які чекають відправки у підрозділи. У цьому ж таборі перебувають військові ЗС РФ, які відмовляються від участі у бойових діях, з ними проводяться заходи досудового дізнання.

У Генштабі ЗСУ також додали, що однин із високопосадовців сил спеціальних операцій Республіки Білорусь зазначив: спецпризначенці збройних сил РБ участі у війні з Україною не братимуть.

Нагадаємо, перед тим у Міноборони повідомили, що Повітряні сили України очистили небо від 8 "пташок" окупантів

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