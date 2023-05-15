Володимир Ар’єв: судді проігнорували клопотання про взяття на поруки полковника Червінського

Він був єдиним з поручителів, кому суд дозволив під час засідання оголосити своє клопотання, про це пише офіційний сайт партії "ЄС".

Також полковника Червінського були готові взяти на поруки народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Михайло Бондар, народний депутат Гео Лерос та народний депутат VIII скликання Андрій Тетерук.

"Очікувано прокурор заявив про закрите засідання. Але в попередньому суді тих поручителів, хто готовий був Романа взяти на поруки, залишили в залі суду, щоб вони могли спостерігати, слухати сам процес. Ця колегія суддів нас видворила, як і всіх, за двері, аргументуючи тим, що вони керуються КПК. Я тоді запитав, чому тоді попередній нас залишив? Тобто там ці не керувалися КПК або ви не керуєтеся, а там ці керувалися. Тобто це якісь такі подвійні стандарти", – обурився Михайло Бондар.

Фото: eurosolidarity.org

"Моє клопотання апеляційному суду Києва про взяття Романа Червінського на поруки, судді Юрдига О.С., Фрис Т.В. та Мельник В.В. проігнорували. Офіцера залишили під вартою", – констатував Ар’єв.

Народний депутат вважає це політичною помстою за чесно названі Червінським прізвища, які зірвали спецоперацію проти вагнерівців у 2020 році.

"Після 60 днів закінчується термін дії арешту. Будемо боротись далі. Як це було з Ріффмастером", – зазначає Ар’єв.