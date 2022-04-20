Волонтери "Гончаренко центру" у Вараші передали 10 резервуарів для питної води закладам освіти

Резервуари з питною водою буде встановлено у закладах освіти. З початку війни команда центру працює в режимі волонтерського хабу – відправляє гуманітарну допомогу для армії в гарячі точки, займається підтримкою біженців, а також дбає про цивільне населення.

За даними ЮНІСЕФ, через активні бойові дії шість мільйонів українців не мають постійного доступу до питної води. Навіть у відносно спокійних областях залишається загроза російського вторгнення, а також бомбардувань, через що може бути пошкоджено електромережі та систему водопостачання. Тому "Гончаренко центр" у Вараші на Рівенщині завчасно зайнявся проблемою забезпеченням територіальної громади питною водою. Активісти з Нідерландів передали волонтерам "Гончаренко центрів" 10 резервуарів на 500 літрів кожен. Ці резервуари буде встановлено у закладах освіти. На знак подяки за підтримку маленькі учні вараського "Гончаренко центру" подарували благодійникам з Нідерландів зроблений власноруч постер в жовто-блакитних кольорах.

Олександр Гребінь, керівник вараського осередку "Гончаренко центрів" розповів, що міжнародні волонтери активно співпрацюють із центром. Також він підкреслив, що навіть попри контрольовану ситуацію на Рівенщині, важливо зробити все, аби люди почувалися захищеними. "На щастя, у Вараші спокійно. Але ситуація на кордоні все одно напружена. Ворог підступний, це – нелюди. Від них можна чекати будь-чого. Тому ми маємо заздалегідь подбати про наших жителів. Ми керуємось болючим досвідом Донбасу, Чернігівщини та Миколаївщини. Тому робимо все, щоб у разі ускладнення ситуації наша громада була забезпечена питною водою", – наголосив він.

Окрім того, він зазначив, що "Гончаренко центр" у Вараші поновлює освітній напрямок діяльності, зокрема, заняття з англійської мови офлайн, курси з домедичної допомоги для населення, засідання жіночого клубу "Живи на повну", англійські розмовні клуби. Також центр щоденно збирає та відправляє до східних областей України гуманітарну допомогу для військових та біженців: ліки, харчові продукти, засоби гігієни, речі першої потреби.

Для довідки: "Гончаренко центри" — є всеукраїнською мережею відкритих культурно-освітніх центрів, які наразі переформатовано у систему волонтерських хабів, що займаються допомогою армії та біженцям. Мережу засновано у лютому 2021 року народним депутатом Олексієм Гончаренком з метою надання безкоштовної освіти різним верствам населення: проведення курсів англійської мови для дітей і дорослих, підготовки підлітків до ЗНО, формування навичок фінансової грамотності, навчання літніх людей сучасним технологіям.