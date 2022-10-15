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Волонтери з Гончаренко центрів привезли у Миколаїв та передали військовим зворушливі подарунки з усієї України

15 жовтня, 2022 субота
01:06
Новини Волонтери з Гончаренко центрів передали військовим зворушливі подарунки

Гончаренко центри провели акцію "Подарунок для військового", під час якої було зібрано майже 400 подарунків для захисників і захисниць України

Про це повідомляє пресслужба Гончаренко центру.

До Дня захисників і захисниць України Гончаренко центри провели всеукраїнську акцію «Подарунок для військового». Під час акції всі охочі могли принести до волонтерського простору у своєму місті подарунок зі святковим побажанням для солдатів. Метою було подякувати військовим за те, що вони ризикуючи власним життям боронять Україну. Всього центри зібрали 378 подарунків, які було відправлено до Миколаївського Гончаренко центру, де їх урочисто вручили захисникам і захисницям, які зараз знаходяться на Південнобузькому фронті. 

Як розповіла фінансова директорка волонтерської мережі Валентина Шульц, в основному люди передавали теплий одяг, продукти тривалого зберігання, смаколики, листівки та подарунки зроблені власноруч. "Ми анонсували акцію буквально 10 днів тому і люди активно відгукнулися. У Кропивницькому зробили окопні свічки, які дуже потрібні на фронті. В Одесі власноруч зшили теплі ковдри. У Теофіполі в’язали шкарпетки. Також всі вже знають та звикли до того факту, що не лише чоловіки, а й жінки боронять Україну. Тому всі подарунки мають відповідні гендерні маркування – для захисників і для захисниць", - повідомила волонтерка.

Засновник волонтерської мережі Гончаренко центр, нардеп Олексій Гончаренко підкреслив, що мета акції – підтримати бойовий дух армії. "Ми хочемо, щоб наші солдати відчували підтримку та знали, що народ України – і дорослі, і діти – постійно поруч із ними думками та серцем. Це відчуття підтримує бойовий дух армії, без якого неможливо просування вперед. Зараз на півдні гаряче і важливо, щоб українські військові знали, що ми вдячні їм за кожен відвойований сантиметр нашої землі. Вручення подарунків відбулося у Миколаєві – місті, яке щодня доводить свою силу та незламність", — зазначив Олексій Гончаренко.

За словами Марини Пелипенко бойового медика одного з підрозділів 28-ї окремої механізованої бригади, який знаходиться зараз на Південнобузькому напрямку, особливо їх вражають подарунки зроблені дітьми власноруч. "Кожному солдату важливо, що про нас пам’ятають в тилу. Особливо зворушливі подарунки та листівки від діточок. Коли ми читаємо, з якою щирістю звертаються до нас діти, як вони люблять Україну, то навіть у суворих вояків сльози навертаються на очі. Завдяки нашим дітям ми розуміємо, що наша жертва не є марною. Що ми обов’язково переможемо", - наголосила захисниця.

Для довідки: Гончаренко центри є всеукраїнською мережею відкритих культурно-освітніх центрів, які наразі займаються забезпеченням військових та вимушених переселенців, допомогою жителям гарячих точок. Мережу засновано у лютому 2021 року народним депутатом Олексієм Гончаренком з метою надання безкоштовної освіти різним верствам населення: проведення курсів англійської мови для дітей і дорослих, підготовки підлітків до ЗНО, формування навичок фінансової грамотності, навчання літніх людей сучасним технологіям.

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