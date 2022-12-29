Померла британська дизайнерка і модельєр Вів'єн Вествуд
У віці 81 року у Лондоні померла відома дизайнерка і модельєр, дама-командор ордену Британської імперії Вівʼєн Вествуд
Про смерть написала пресслужба дому Вествуд.
"Сьогодні Вів'єн Вествуд померла мирно в оточенні своєї сім'ї в Клепхем, у південному Лондоні. Світ потребує таких людей, як Вів’єн, щоб змінити його на краще", - йдеться у заяві модного дому Вествуд.
Її чоловік і творчий партнер Андреас Кронталер сказав: “Я буду продовжувати жити з Вів’єн в моєму серці. Ми працювали до кінця, і вона дала мені багато речей, з якими я можу продовжувати працювати".
Як зазначає BBC, Вествуд набула популярності у 1970 роках і була однією із творців панк-естетики. Тоді її партнером був Малкольм Макларен – менеджер найвідомішого панк-гурту Sex Pistols, музиканти якого з'являлися перед камерами в одязі авторства Вествуд.
До того, як зайнятися модою, вона працювала вчителем початкових класів, а пізніше разом із Маклареном відкрила магазин одягу на Кінгс-роуд у лондонському районі Челсі під назвою Let It Rock. Потім бутік став називатися Sex, а наприкінці 1975 Макларен став менеджером Sex Pistols.
Згодом Вествуд зуміла створити глобальний бренд, який випускає дорогий одяг. Її вважають одним із найвпливовіших модельєрів XX століття.
Вона була відома як активіст – і часто робила політичні заяви та брала участь у демонстраціях, у тому числі на захист Джуліана Ассанжа чи проти забруднення атмосфери.
У 2006 році вона отримала від королеви Єлизавети II лицарський титул за внесок у розвиток моди.
- Нагадаємо, також сьогодні стало відомо, що у віці 82-х років помер легендарний бразильський футболіст Пеле.
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