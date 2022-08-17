Вони або ми: що означає перемогти Росію? Онлайн-проєкт "Власні назви"
17 серпня о 19:00 відбудеться дев’ятий ефір онлайн-проєкту Мирослави Барчук "Власні назви", гостем якого стане Ігор Козловський, кандидат історичних наук, релігієзнавець
Тема програми: “Вони або ми: що означає перемогти Росію?”
Під час розмови ми будемо шукати відповіді на такі запитання:
- Що з нами відбувається з точки зору великої історії?
- Як Україна стає антитезою російському імперіалізму і яким стане останній цвях у його труну?
- Як українцям зберегти єдність і солідарність в умовах постійної травми й невизначеності?
- Чому російські ліберали відмовляються від відповідальності за "концтабір" всередині власної країни?
Трансляція події відбуватиметься на Facebook-сторінках та YouTube-каналах PEN Ukraine та espreso.tv.
"Власні назви" – це серія коротких онлайн-розмов з інтелектуалами, лідерами суспільної думки, письменниками, митцями, релігійними діячами, правозахисниками. Це експертний погляд, точка зору, відповідь на конкретні, актуальні питання. Особиста оптика гостей програми щодо подій сьогодення.
Мирослава Барчук – журналістка, телеведуча. У професії з середини 1990-х років. Працювала на "5 каналі", ТВі, "Еспресо", була редакторкою журналу Welcome to Ukraine. З 2019 року є ведучою суспільно-політичного токшоу "Зворотний відлік" на суспільному телеканалі Перший. Лауреатка Премії імені Георгія Ґонґадзе. Членкиня Українського ПЕН.
Ігор Козловський – український вчений, релігієзнавець, кандидат історичних наук, поет, прозаїк, громадський активіст. Член Українського ПЕН.
Онлайн-проєкт "Власні назви" реалізується за підтримки Шведського ПЕН (Svenska PEN).
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