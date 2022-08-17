Тема програми: “Вони або ми: що означає перемогти Росію?”

Під час розмови ми будемо шукати відповіді на такі запитання:

Що з нами відбувається з точки зору великої історії?

Як Україна стає антитезою російському імперіалізму і яким стане останній цвях у його труну?

Як українцям зберегти єдність і солідарність в умовах постійної травми й невизначеності?

Чому російські ліберали відмовляються від відповідальності за "концтабір" всередині власної країни?

Трансляція події відбуватиметься на Facebook-сторінках та YouTube-каналах PEN Ukraine та espreso.tv.

"Власні назви" – це серія коротких онлайн-розмов з інтелектуалами, лідерами суспільної думки, письменниками, митцями, релігійними діячами, правозахисниками. Це експертний погляд, точка зору, відповідь на конкретні, актуальні питання. Особиста оптика гостей програми щодо подій сьогодення.

Мирослава Барчук – журналістка, телеведуча. У професії з середини 1990-х років. Працювала на "5 каналі", ТВі, "Еспресо", була редакторкою журналу Welcome to Ukraine. З 2019 року є ведучою суспільно-політичного токшоу "Зворотний відлік" на суспільному телеканалі Перший. Лауреатка Премії імені Георгія Ґонґадзе. Членкиня Українського ПЕН.

Ігор Козловський – український вчений, релігієзнавець, кандидат історичних наук, поет, прозаїк, громадський активіст. Член Українського ПЕН.

Онлайн-проєкт "Власні назви" реалізується за підтримки Шведського ПЕН (Svenska PEN).

