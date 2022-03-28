"Вони і "своих-то" кидають, що ж вони зроблять з чужими зрадниками", - Зеленський звернувся до колаборантів
Президент Володимир Зеленський назвав "феноменальними дурнями", тих, хто намагається співпрацювати з російськими окупантами
Про це він сказав у відеозверненні.
Президент подякував жителям тимчасово окупованих територій.
"Знову хочу подякувати нашим людям в Херсоні, в Каховці, у Славутичі та інших містах, які не припиняють чинити опір окупантам. Якщо вони тимчасово зайшли в українські міста - це означає тільки те, що їм доведеться вийти", - сказав Зеленський.
Він звернувся до колаборантів, які співпрацюють з окупантами.
"І тим феноменальним дурням, які намагаються співпрацювати з російськими військовими, я хочу нагадати, що вони і "своих-то" кидають, що ж вони зроблять з чужими зрадниками. Сказав би їм: "Подумайте", але знаю, що думати таким людям нічим, інакше б і зрадниками не стали", - зазначив він.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.94
-
EUR
Купівля 32.19Продаж 33.26
- Актуальне
- Важливе