"Вони і "своих-то" кидають, що ж вони зроблять з чужими зрадниками", - Зеленський звернувся до колаборантів

Про це він сказав у відеозверненні.



Президент подякував жителям тимчасово окупованих територій.



"Знову хочу подякувати нашим людям в Херсоні, в Каховці, у Славутичі та інших містах, які не припиняють чинити опір окупантам. Якщо вони тимчасово зайшли в українські міста - це означає тільки те, що їм доведеться вийти", - сказав Зеленський.



Він звернувся до колаборантів, які співпрацюють з окупантами.



"І тим феноменальним дурням, які намагаються співпрацювати з російськими військовими, я хочу нагадати, що вони і "своих-то" кидають, що ж вони зроблять з чужими зрадниками. Сказав би їм: "Подумайте", але знаю, що думати таким людям нічим, інакше б і зрадниками не стали", - зазначив він.



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