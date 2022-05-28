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Вони намагаються взяти людей в заручники, - Зеленський про заборону окупантів виїжджати з Херсонщини на підконтрольну Україні територію

28 травня, 2022 субота
22:35
війна з Росією Зеленський

Президент Володимир Зеленський відреагував на рішення окупантів закрити виїзд з Херсонської області на територію, яку контролюють Збройні Сили України

Про це він заявив у своєму вечірньому відеозверненні, опублікованому в Telegram.

"Зʼявляється все більше інформації про те, що окупанти намагаються максимально обмежити виїзд наших людей з тимчасово окупованих районів Херсонської області. Вони не дають жодних гуманітарних коридорів. І закрили індивідуальний виїзд людей", - сказав Зеленський.

На його думку, ті, хто впевнений у своїй позиції, таких рішень точно не ухвалював би.

"Однозначно це прояв слабкості. Прояв того, що їм нічого дати людям. Та й люди не хочуть нічого у них брати. Тому вони намагаються взяти людей в заручники. Але Україна поверне все своє. Все. І це обовʼязково. І це лише питання часу. І кожного дня цей час, час звільнення, скорочується.  Ми для цього робимо все", - підсумував президент.

  • 28 травня окупаційна адміністрація Херсонщини повідомила про заборону на в'їзд та виїзд на підконтрольну Україні територію.

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Херсонська область
російські війська
окупанти
Військові новини
виїзд
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