Про це Джеймс Кемерон заявив у коментарі The New York Times.

Голлівудський режисер Джеймс Кемерон розкритикував персонажів Marvel і DC за брак емоційної глибини. Режисер обговорив розвиток персонажів у своєму майбутньому сиквелі "Аватар: шлях води", у якому Джейк Саллі (Сем Вортінгтон) і Нейтірі (Зої Салдана) стали батьками через 15 років після виходу оригінального фільму.

"У першому фільмі персонаж Сема стрибає з летючих споруд і суттєво змінює хід історії своїм божевільним, майже самогубним стрибком віри. І героїня Зої стрибає і припускає, що там буде велике листя, що може пом’якшити її падіння", - каже Кемерон.

Режисер наголошує, що персонажі змінюються, коли дорослішають і усвідомлюють, що вони несуть відповідальність за власне виживання. Кемерон висловив побажання, щоб інші фільми враховували це, коли їхні персонажі дорослішають. Особливо він виділив блокбастери Marvel і DC.

"Коли я дивлюся ці великі, дивовижні фільми, я дивлюся на вас, Marvel і DC, і неважливо, скільки років героям, усі вони поводяться так, ніби навчаються в коледжі. У них є стосунки, але насправді їх немає. Вони ніколи не переймаються через власних дітей. "Речі, які дійсно дають нам опору, наділяють нас силою, любовʼю, дають мету? Ці персонажі цього не відчувають, і я думаю, що не таким чином треба знімати фільми", - зазначив Джеймс Кемерон.

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