"Вони поводяться, ніби в коледжі": режисер Джеймс Кемерон розкритикував персонажів Marvel і DC
Творець "Титаніка" та "Аватара" вважає, що персонажам супергеройських кінокоміксів не вистачає глибини, їм не знайомі речі, які дають відчуття опори, силу, любов і мету
Про це Джеймс Кемерон заявив у коментарі The New York Times.
Голлівудський режисер Джеймс Кемерон розкритикував персонажів Marvel і DC за брак емоційної глибини. Режисер обговорив розвиток персонажів у своєму майбутньому сиквелі "Аватар: шлях води", у якому Джейк Саллі (Сем Вортінгтон) і Нейтірі (Зої Салдана) стали батьками через 15 років після виходу оригінального фільму.
"У першому фільмі персонаж Сема стрибає з летючих споруд і суттєво змінює хід історії своїм божевільним, майже самогубним стрибком віри. І героїня Зої стрибає і припускає, що там буде велике листя, що може пом’якшити її падіння", - каже Кемерон.
Режисер наголошує, що персонажі змінюються, коли дорослішають і усвідомлюють, що вони несуть відповідальність за власне виживання. Кемерон висловив побажання, щоб інші фільми враховували це, коли їхні персонажі дорослішають. Особливо він виділив блокбастери Marvel і DC.
"Коли я дивлюся ці великі, дивовижні фільми, я дивлюся на вас, Marvel і DC, і неважливо, скільки років героям, усі вони поводяться так, ніби навчаються в коледжі. У них є стосунки, але насправді їх немає. Вони ніколи не переймаються через власних дітей. "Речі, які дійсно дають нам опору, наділяють нас силою, любовʼю, дають мету? Ці персонажі цього не відчувають, і я думаю, що не таким чином треба знімати фільми", - зазначив Джеймс Кемерон.
- 25 жовтня британський актор Генрі Кавілл повідомив, що повертається до ролі Супермена у новому фільмі за коміксами DC.
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