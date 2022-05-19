Про це повідомляють з 81-ї окремої аеромобільної бригади.

"Вони завжди з'являються там, де їх не очікує ворог. Розвідники ДШВ продовжують знищувати російських окупантів разом з бойовою технікою", - сказано у дописі до відео, на якому зафіксовано декілька епізодів, як наші воїни-розвідники після виконання бойового завдання в тилу противника – спалюють бронетехніку російських окупантів.

"Продовжуємо й надалі вести бойові дії та знищувати ворогів України!", - підсумували бійці 81-ї окремої аеромобільної бригади.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb