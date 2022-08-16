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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Ворог 15 серпні не здійснив жодного успішного просування, усі спроби закінчились втратами і відступом, - Генштаб

Ворог 15 серпні не здійснив жодного успішного просування, усі спроби закінчились втратами і відступом, - Генштаб

16 серпня, 2022 вiвторок
01:50
війна з Росією Війна з Росією, Генштаб ЗСУ

Втративши ініціативу з метою недопущення створення Силами оборони сприятливих умов для переходу у наступ ворог продовжує знищення військових та цивільних об'єктів із усіх наявних засобів вогневого ураження

Про це повідомляє у вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил Республіки Білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. Тривають заходи перевірки бойової готовності збройних сил Білорусі. Орієнтовно це продовжиться до 20 серпня цього року. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору Республіки Білорусь.

На Сіверському напрямку, з метою демонстрації своєї присутності та сковування підрозділів Сил оборони, ворог обстріляв із ствольної артилерії райони населених пунктів Басівка, Могриця, Голишівське та Будки Сумської області.

На Харківському напрямку противник, з метою недопущення створення Силами оборони сприятливих умов для переходу у наступ продовжує знищення військових та цивільних об'єктів із усіх наявних засобів вогневого ураження. Вогнем танків, ствольної та реактивної артилерії робить це у районах населених пунктів Слобожанське, Пʼятихатки, Ртищівка, Одноробівка, Соснівка, Слатине, Світличне, Шевелівка, Нове, Дементіївка, Питомник, Руська Лозова, Руські Тишки, Коробочкине та Протопопівка.

Окупанти задіяли авіацію для ударів біля Верхнього Салтова, Соснівки і Ртищівки.

Ворог спробував прорвати оборону наших військ на напрямку Козача Лопань – Уди. Українські воїни жорстко зустріли загарбників та відкинули назад.

На Слов’янському напрямку ворог концентрованим вогнем артилерії безуспішно намагався відтіснити наших захисників в районах Грушувахи, Краснопілля, Асіївки та Мазанівки. Потім штурмовими діями намагався покращити тактичне положення на напрямку Довгеньке - Мазанівка, успіху не мав, відійшов.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли противника біля Спірного, Івано-Дар’ївки і Райгородка. Ворожа авіація діяла неподалік Спірного та Пришиба.

Наступальними та штурмовими діями окупанти намагалися просунутися у напрямках Івано-Дарʼївки, Виїмки і Веселого. Зазнали повної невдачі та хаотично відійшли на раніше зайняті позиції.

На Бахмутському напрямку противник, застосуванням наявних засобів вогневого ураження по районах населених пунктів Костянтинівка, Бахмут, Весела Долина, Васюківка, Бахмутське, Соледар, Шуми, Північне, Білогорівка, Яковлівка, Федорівка, Зайцеве і Вершина, намагався створити сприятливі умови для подальшого наступу на окремих ділянках.

Завдав авіаударів поблизу Соледара та Яковлівки. Здійснив спробу штурмових дій з району Вуглегірської ТЕС у напрямку населеного пункту Вершина.  Зазнав втрат та відійшов.

На Авдіївському напрямку зафіксовано обстріли районів Красногорівки, Пісків, Опитного, Водяного і Мар’їнки. Також окупанти завдали авіаударів біля Нью-Йорка, Водяного та Новобахмутівки. Ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення у напрямку Старомихайлівки і Невельського.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював із танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів по лінії зіткнення. Задіяв авіацію для ударів неподалік Новомихайлівки, Єлизаветівки, Щербаків та Чарівного.

Окупанти спробували наступати на напрямках Славне – Новомихайлівка, Солодке – Водяне, Солодке – Володимирівка, Єгорівка – Павлівка.  Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат та відкотилися назад.

На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли із танків та артилерії різних типів по лінії зіткнення та в глибині оборони з метою недопущення перегрупування українських підрозділів та створення ними сприятливих умов для проведення контрнаступу.

Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Андріївки,  Мирного, Благодатного і Лозового.

В Чорноморській та Азовській морських операційних зонах корабельне угруповання противника основні зусилля зосереджує на веденні розвідки, блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураженні військових об’єктів і елементів інфраструктури в глибині території України. В готовності до застосування високоточної зброї перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

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ЗСУ
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