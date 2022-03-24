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Головна війна з Росією Ворог доукомплектовує розбиті підрозділи, проводить розвідку, але будь-яке просування отримує відсіч, - Генштаб ЗСУ

Ворог доукомплектовує розбиті підрозділи, проводить розвідку, але будь-яке просування отримує відсіч, - Генштаб ЗСУ

24 березня, 2022 четвер
00:42
війна з Росією Генштаб ЗСУ

Збройні Сили України у взаємодії з підрозділами Сил оборони дають гідний бій загарбнику на всіх напрямках - противник несе значні втрати в особовому складі та техніці.

Про це у вечірньому зверненні повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Еспресо.TV.

Ворогом не виконано завдання щодо виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, оточення міста Києва та встановлення контролю над лівобережною частиною України. Та він не полишає спроб відновлення наступальних дій з метою захоплення Києва, Чернігова, Сум, Харкова та Маріуполя.

У зв’язку з численними втратами командування окупаційних військ, з метою покращення ситуації на фронті, продовжує формувати та переміщувати додаткові підрозділів збройних сил російської федерації до кордонів України. За наявною інформацією, з метою відновлення втрат 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного воєнного округу у військових комісаріатах Смоленської області активізовано заходи з укладання контрактів. Для доукомплектування окупаційних підрозділів також залучаються військовослужбовці, які повертаються після відрядження з Сирії.

У прикордонні з Україною райони Гомельської області республіки Білорусь з території Росії прибувають залишки підрозділів Східного воєнного округу та повітряно-десантних військ.

На Волинському напрямку противник наступальних дій не проводив. Продовжує зберігатися імовірність участі окремих підрозділів збройних сил республіки Білорусь в російській агресії проти України. За наявними даними, поблизу українсько-білоруського кордону перебувають до 4 БТГр зі складу збройних сил республіки Білорусь.

На Поліському напрямку ворог активізував ведення повітряної розвідки у районах населених пунктів Глібівка, Лютіж, Лебедівка. Вздовж лінії зіткнення противник продовжує інженерне обладнання позицій та встановлення мінно-вибухових загороджень. Протягом дня противник здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Калинівка, Горінка, Пуща-Водиця, Нові Петрівці, Романівка та північно-східної околиці міста Києва.

На Сіверському напрямку противник, силами окремих підрозділів Центрального воєнного округу, продовжує зосередження сил і засобів для здійснення спроби відновлення наступальних дій.

На Чернігівському напрямку противник намагається блокувати та зайняти місто Чернігів, проводив повітряну розвідку районів міста, ймовірно, з метою оцінки результатів авіаційних ударів та виявлення позицій підрозділів Збройних Сил України.

На Броварському напрямку ворог зупинений. Намагався здійснити спробу прориву оборонних позицій наших військ з метою виходу до північно-західної околиці Києва, успіху не мав.

На Слобожанському напрямку противник здійснював нанесення артилерійських ударів по місту Харків, активних наступальних дій підрозділам окупаційних військ провести не вдалось.

У напрямку на Суми підрозділи 1-ї танкової армії активних наступальних дій не проводили. Основні зусилля зосереджувалися на блокуванні міста, нанесенні артилерійських та авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури.

У напрямку на Ізюм окупантами здійснено спробу прориву оборони наших військ у районі населених пунктів Донецьке, Топольське, Кам’янка, тривають бої.

На Донецькому напрямку противника веде обстріли підрозділів Збройних Сил України на переважній більшості напрямків. Основні зусилля  зосереджує на захопленні населених пунктів Рубіжне, Сєвєродонецьк, Попасна, Верхньоторецьке, Мар’їнка та Маріуполь. Здійснює перегрупування та нарощування угруповань для відновлення наступальних дій. Активно веде розвідку, намагається просуватися вперед, минаючі позиції наших військ та місць супротиву не вступаючи в бій.

В районі Попасної, за підтримки артилерії, продовжує спроби просунутись вглиб міста та закріпитися на раніше захоплених позиціях. Успіху не мав, зазнав  втрат. Продовжує наносити авіаційні, артилерійські удари по об’єктах цивільної інфраструктури Маріуполя. Успіху не має.

На Таврійському напрямку змін у складі та положенні противника не відзначено.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує інженерне обладнання позицій. Здійснює заходи з відновлення боєздатності, поповнення боєприпасів та ПММ з метою підготовки до відновлення наступальних дій.

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звіт
Генштаб ЗСУ
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