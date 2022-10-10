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Ворог намагається наступати під Бахмутом і Авдіївкою, біля Сватового підірвав мости

10 жовтня, 2022 понедiлок
08:12
Новини окупанти

За 9 жовтня українські війська відбили атаки противника в районах населених пунктів Озарянівка, Кам’янка, Первомайське та Невельське

Про це пише Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

"Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони на окремих напрямках, продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках", - йдеться у повідомленні. 

Ворог обстрілює позиції українських військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. 

Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та житлових кварталах. 

Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Так, протягом минулої доби окупанти завдали 10 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснили понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. 

Внаслідок цього, за минулу добу, постраждала інфраструктура та мирні громадяни більш ніж 30 населених пунктів. Серед них - Запоріжжя, Слов’янськ, Новобахмутівка, Сіверськ, Білогорівка, Нікополь та Благодатівка.

Для ударів по Запоріжжю противник використав сім зенітних керованих ракет. Вкотре постраждала критична інфраструктура міста і помешкання мирних цивільних громадян.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснював обстріли:

  • на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Попівка, Старикове, Ворожба, Янжулівка та Миропілля
  • на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Малі Проходи, Вовчанськ, Кам’янка, Дворічна та Гріньківка
  • на Краматорському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення, зокрема, в районах населених пунктів Першотравневе, Сіверськ, Макіївка, Новоєгорівка, Стельмахівка, Терни, Торське та Зарічне. Також, в районі населеного пункту Сватове, ворог підірвав залізничний та автомобільний мостові переходи
  • на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення, зокрема, в районах населених пунктів Роздолівка, Серебрянка, Білогорівка, Верхньокам’янське, Зайцеве, Красна Гора, Соледар. Окрім  того, окупанти замінували місцевість в районі Берестового
  • на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстріляно райони населених пунктів Авдіївка, Кам’янка, Водяне, Первомайське, Піски, Красногорівка та Мар’їнка

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках вогневого ураження зазнали понад 20 населених пунктів. Зокрема, Вугледар, Новопіль, Шахтарське, Малі Щербаки, Велика Новосілка, Малинівка та Мала Токмачка.

На Південнобузькому напрямку зафіксовано ворожі обстріли в райони понад 25 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення. Неподалік Дудчан ворог задіяв ударний безпілотник. Загалом на напрямку окупанти здійснили до 30 вильотів БпЛА з метою ведення повітряної розвідки. 

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Озарянівка, Кам’янка, Первомайське та Невельське.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 24 удари.

Підтверджено ураження 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 4 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони за попередню добу збили 1 літак ворога Су-25, 3 БпЛА та 3 керованих авіаційних ракети Х-59.

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