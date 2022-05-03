Ворог поливає вогнем міста Донеччини, найгірша ситуація у Лимані, - депутат Дружківської міськради
Микола Довбня, депутат Дружківської міськради розповів, що місто Лиман фактично оточений ворогом і евакуація людей вже неможлива, також відбуваються постійні обстріли сусідніх міст
Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Еспресо".
Депутат міськради розповів про збільшення ракетних обстрілів по Краматорську, Слов'янську та по Дружківці.
"Найгірша ситуація у місті Лиман, яке фактично на сьогоднішній час оточене російськими військами. Ворог намагається зруйнувати єдиний міст через р. Сіверський Донець, який знаходиться біля містечка Райгородок. Хочу зазначити, що відстань між Слов'янськом і Лиманом становить 28 км" – зазначив депутат.
Микола Довбня сказав, що евакуація людей з міста Лиман вже неможлива, містяни залишилися в оточені.
"Тепер є тільки єдиний маленький шлях через Святогірськ, але там теж ідуть важкі бої. Зараз буде складна ситуація з двома містами Святогірськ та Лиман. Поливають вогнем постійно, кожну годину йде обстріл житлових масивів і всього міста Лиман"- розказав депутат Дружківської міськради.
Довбня додав, що залізнична станція у Лимані теж майже знищена і постійно руйнуються залізничні колії.
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