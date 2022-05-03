Ворог поливає вогнем міста Донеччини, найгірша ситуація у Лимані, - депутат Дружківської міськради

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Еспресо".



Депутат міськради розповів про збільшення ракетних обстрілів по Краматорську, Слов'янську та по Дружківці.



"Найгірша ситуація у місті Лиман, яке фактично на сьогоднішній час оточене російськими військами. Ворог намагається зруйнувати єдиний міст через р. Сіверський Донець, який знаходиться біля містечка Райгородок. Хочу зазначити, що відстань між Слов'янськом і Лиманом становить 28 км" – зазначив депутат.



Микола Довбня сказав, що евакуація людей з міста Лиман вже неможлива, містяни залишилися в оточені.



"Тепер є тільки єдиний маленький шлях через Святогірськ, але там теж ідуть важкі бої. Зараз буде складна ситуація з двома містами Святогірськ та Лиман. Поливають вогнем постійно, кожну годину йде обстріл житлових масивів і всього міста Лиман"- розказав депутат Дружківської міськради.



Довбня додав, що залізнична станція у Лимані теж майже знищена і постійно руйнуються залізничні колії.

1 травня від російських обстрілів Лимана, Володимирівки та Ярової на Донеччинч загинуло четверо цивільних, 11 людей отримали поранення

Раніше голова Донецької ОВА повідомив, що ворог намагається розширити наступальні дії на Лиманському напрямку, на межі з Харківщиною, ЗСУ завдають потужних ударів