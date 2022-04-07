Ворог продовжує підготовку до наступу на сході України, головною ціллю окупанта залишається Маріуполь, - Міноборони

Про це повідомляє Міністерство оборони України.



За попередньою інформацією, окупанти продовжують дислокацію сухопутних військ та готуються до нового наступу на східному напрямку. Крім того ворогом здійсюються заходи щодо нарощування авіаційної складової та системи управління, вони також продовжують ведення розвідки.

За інформацією Міноборони, основні зусилля противник планує зосередити на захопленні міста Маріуполь, веденні наступу у районі міста Ізюм та спробах прорвати оборону на Донецькому напрямку.

Крім того, на Південнобузькому напрямку окупант намагається не допустити подальшого просування підрозділів ЗСУ та покращити тактичне положення своїх підрозділів в деяких районах.

На Волинському напрямку існує імовірність ракетно-бомбових ударів ворога по військових об’єктах, а також обʼєктах цивільної інфраструктури з території Білорусі.

На Поліському напрямку противник активних дій не проводив, підрозділи окупантів, що виведені на територію Білорусі здійснюють демонстраційні дії з метою недопущення перекидання підрозділів ЗСУ на інші напрямки.

Окремі підрозділи російських окупантів зі складу Східного військового округу та повітряно-десантних військ РФ ймовірно будуть направлені для посилення угруповання ворожих військ на Слобожанському напрямку.

На Сіверському напрямку росіяни завершують проведення перегрупування та відновлення боєздатності підрозділів Центрального військового округу у визначених районах Брянської та Курської областей.

Не виключається можливість подальшого направлення зазначених підрозділів на інші операційні напрямки, зокрема і для ведення бойових дій на Донецькому та Луганському напрямках.

На Слобожанському напрямку ворог нарощує системи управління та зв’язку в інтересах наступального угруповання військ.

Крім того, в районі Харкова до п’яти батальйонних тактичних груп ворога продовжують блокувати місто та обстрілювати його з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів.

Також війська РФ утримують Ізюм, намагаються продовжити наступ у напрямку на Слов’янськ та Барвінкове.

На Донецькому і Таврійському напрямках росіяни продовжують обстрілювати цивільну інфрастурктуру. Порт Бердянська окупантами використовується для перекидання озброєння, військової техніки та особового складу.

Ворог також активізував зусилля на Сєверодонецькому напрямку. Намагається продовжувати наступ в районах населених пунктів Донецький, Новотошківське і Попасна.

Також росіяни намагалися здійснити наступ у районах населених пунктів Мар’їнка, Борівське та Солодке. Спроби наступу проте успіху не мали.

Імовірно, окупанти в найближчий час намагатимуться прорвати оборону українських військ в Сєверодонецькому, Авдіївському та Кураховському районах.

На Південнобузькому напрямку противник вів артилерійський вогонь, на окремих напрямках застосовував армійську авіацію. Намагається продовжити наступальні дії у напрямку населеного пункту Олександрівка.



Із акваторій Чорного та Азовського морів продовжуються ракетні обстріли території України.

Також повідомляється, що у Запорізькій області російські окупанти почали забороняти виїзд особам чоловічої статі у бік підконтрольної Українській владі території.

Також зростає дефіцит товарів першої необхідності, особливо продовольчих, що в подальшому може призвести до ускладнення гуманітарної ситуації в зайнятому російськими окупантами регіоні.

Нагадаємо, що за даними Генштабу ЗСУ, Росія здійснює перегрупування сухопутних військ, ймовірно готуючи повторну спробу взяти столицю

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