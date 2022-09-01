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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Ворог спробував наступати на декількох напрямках на Донеччині, успіху не мав, відійшов, - Генштаб

Ворог спробував наступати на декількох напрямках на Донеччині, успіху не мав, відійшов, - Генштаб

1 вересня, 2022 четвер
18:50
війна з Росією військовослужбовець ЗСУ

У Генштабі розповіли оперативну інформацію станом на 18:00 1 вересня щодо російського вторгнення

Як пише Генеральний штаб ЗСУ, противник намагається встановити повний контроль над територією Донецької області та утримати захоплені райони Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Ворог продовжує завдавати авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах на території нашої Держави.

У ЗСУ зазначають, на Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін.

"Підрозділи збройних сил республіки Білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору республіки Білорусь", - відзначили у Генштабі.

На Сіверському напрямку противник утримує окремі підрозділи збройних сил російської федерації у прикордонних районах Брянської і Курської областей. Ворог здійснив обстріли з мінометів та ствольної артилерії районів населених пунктів Кам’янська Слобода, Залізний міст, Сеньківка Чернігівської області та Старикове Сумської області.

На Слобожанському напрямку противник продовжує ведення бойових дій  з метою утримання раніше зайнятих районів.

На Харківському напрямку ворог здійснив обстріли із застосуванням озброєння танків, ствольної та реактивної артилерії обʼєктів у районах населених пунктів Уди, Соснівка, Великі Проходи, Питомник, Руська Лозова, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Старий Салтів та Пришиб.

На Слов’янському напрямку підрозділи ворога обстріляли із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Грушуваха, Велика Комишуваха, Вернопілля, Долина, Краснопілля, Дібрівне та Нова Дмитрівка.

"Застосував авіацію для нанесення удару по районах населених пунктів Нова Дмитрівка та Богородичне. Здійснив спробу наступу у напрямку населеного пункту Долина, успіху не мав, відійшов", - пишуть у ЗСУ.

На Краматорському напрямку противник обстріляв із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Райгородок, Піскунівка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка, Спірне та Роздолівка.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли із застосуванням танків, ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Веселе, Яковлівка, Виїмка, Білогорівка, Краснополівка, Званівка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Майорськ, Весела Долина.

"Наступальними діями намагався просунутися у напрямках населених пунктів Весела Долина, Соледар, Бахмутське та Зайцеве, успіху не мав, відійшов", - додають військові.

На Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли із застосуванням танків, мінометів та ствольної артилерії районів населених пунктів Олександропіль, Розівка, Тоненьке, Авдіївка, Карлівка, Водяне, Опитне, Первомайське, Піски.

"Наніс авіаудар по районах населених пунктів Времівка, Нескучне та Олександропіль. Наступальними та штурмовими діями намагався покращити тактичне положення у напрямках населених пунктів Первомайське, Невельське та Опитне, успіху не мав, зазнав втрат, відійшов", - відзначають у Генштабі.

На Новопавлівському напрямку здійснював обстріли районів населених пунктів Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Пречистівка. Наніс авіаційний удар в районі населеного пункту Мар’їнка.

"Наступальними та штурмовими діями намагався покращити тактичне положення у напрямку населеного пункту Водяне, успіху не мав, відійшов", - пишуть у ЗСУ.

На Запорізькому напрямку ворог здійснював обстріли обʼєктів в районах населених пунктів Новопіль, Ольгівське, Гуляйполе, Лугівське.

На Південнобузькому напрямку противник танками, мінометами та ствольною артилерією намагався уразити важливі обʼєкти в районах населених пунктів Потьомкине, Андріївка, Новогригорівка, Широке, Партизанське, Новопетрівка, Любомирівка, Шевченкове, Степова Долина, Таврійське, Лупареве, Олександрівка, Первомайське, Лозове, Ольгине.

"Корабельне угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжує ведення розвідки, виконання завдання з підтримки дій наземного угруповання та блокування цивільного судноплавства. Зберігається загроза нанесення ракетних ударів по об’єктах та елементах інфраструктури в глибині території України", - додають у Генштабі.

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