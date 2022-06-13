Лейтенант Національної гвардії України поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Після вдалих атак по командним центрах ворога у Сєверодонецьку та Рубіжному, швидше за все, у них втрати командного складу. Вони не орієнтуються по вулицях, по картах, не мають координації між собою - це вже агонія у ворога. Нам треба триматися і перемелювати наступальний потенціал противника", - наголосив Назаренко.

Військовий додав, що противник дезорганізований. Російські підрозділи зібрано нашвидкуруч, піхота не навчена.

"Два тижні у Сєверодонецьку обстріли не вщухають. Наші бійці закріпилися на позиціях, пробують прориватися та контратакувати. Ворог зазнав величезних втрат. Знову були спроби просування ворожої піхоти. Складається враження, що у них або немає зв‘язку, або немає командирів. Їх просто женуть", - зауважив Назаренко.

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