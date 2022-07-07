Ворог втратив темпи й не здатен далі наступати, - екскомандувач десантно-штурмових військ України Якубець
Екскомандувач десантно-штурмових військ України Іван Якубець вважає, що ЗСУ треба більше знищувати складів ворога
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Виснаження ворога визначається тим, що він втратив темпи наступу і не здатен проводити їх далі. Ворог має втрати в особовому складі, втратив бойову техніку, витратив боєприпаси та пальне. Противник зробив запаси зброї та боєприпасів в оперативно - тактичній глибині військ. ЗСУ розбили та знищили запаси ворога", - наголосив Якубець.
Також екскомандувач десантно-штурмових військ України додав, що майстерність українських артилеристів й військового командування ЗСУ заслуговує на похвалу та високу оцінку.
"Майстерність українських артилеристів знищує можливість російської армії до подальшого наступу, залишивши їх без боєприпасів, палива, а також не дозволяє підготувати до контрнаступу резерви, які вони формують для бою. Зараз вони взяли паузу. Нам треба більше знищувати складів ворога в тилу", - наголосив Якубець.
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