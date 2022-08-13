Ворог зазнає втрат на напрямках, де намагався покращити своє положення, - полковник СБУ Костенко
Секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, кіборг, полковник СБУ Роман Костенко розповів, що на Півдні країни ЗСУ знищують ворога за допомогою артилерії
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Лінія фронту стійка, ЗСУ ведуть оборону. Ворог не проводить оперативні наступи та зазнає втрат на напрямках, де намагався покращити своє положення. ЗСУ тримають Миколаїв та область. Нам потрібно знищувати противника і ставити під загрозу перебування росіян на правому березі Дніпра, щоб вони навіть не думали про наступ", - наголосив Костенко.
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