Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Лінія фронту стійка, ЗСУ ведуть оборону. Ворог не проводить оперативні наступи та зазнає втрат на напрямках, де намагався покращити своє положення. ЗСУ тримають Миколаїв та область. Нам потрібно знищувати противника і ставити під загрозу перебування росіян на правому березі Дніпра, щоб вони навіть не думали про наступ", - наголосив Костенко.

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