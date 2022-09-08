Ворог здійснив близько 30 обстрілів ракетами, авіацією та РСЗВ, - Генштаб ЗСУ

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області та утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької, Миколаївської областей.

Постійно веде повітряну розвідку БпЛА, продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ.

Протягом поточної доби ворог завдав:

4 ракетних удари по населених пунктах Костянтинівка, Циркуни, Березнегувате та Харків, є жертви серед цивільного населення;

15 авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах в районах Темирівки, Красногорівки, Володимирівки та Новомихайлівки.

10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню “Град” та “Ураган” по населених пунктах Серебрянка, Платонівка і Таврійське.

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