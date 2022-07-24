Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у своєму ТГ-каналі.

В ніч з суботи на неділю о 3:43 в Миколаєві було оголошено повітряну тривогу. Близько 4 ранку в місті пролунало більше 5 потужних вибухів.

Мер закликав мешканців не залишати укриттів і не публікувати фото та відео у соцмережах. О 4:29 в Миколаєві оголосили відбій тривоги. Інформації стосовно наслідків ударів наразі немає.

Додамо, в суботу, 23 липня, окупанти вдарили по Миколаєву шістьма ракетами C-300.

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