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Ворог зосередився на наступі у двох напрямках, ЗСУ відбили атаки в районах 7 населених пунктів

12 жовтня, 2022 середа
08:44
Новини окупанти

Росія зосереджує зусилля на намаганнях наступальних дій на Бахмутському й Авдіївському напрямках

Про це передає Генштаб ЗСУ.

За 11 жовтня підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Миколаївка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Первомайське та Красногорівка.

Своєю чергою противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зупинити контрнаступальні дії Сил оборони на окремих напрямках та намаганнях наступальних дій на Бахмутському й Авдіївському напрямках. 

Ворог продовжує обстріли позицій українських військ вздовж лінії зіткнення, здійснює дистанційне мінування території в окремих районах та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. 

Так, протягом минулої доби окупанти здійснили пуски однієї балістичної та 28 крилатих ракет, 20 з яких були збиті українськими підрозділами протиповітряної оборони. 

Противник завдав 13 авіаційних ударів та здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цих злочинних дій постраждали об’єкти та цивільне населення більш ніж сорока населених пунктів. Серед них Львів, Попівка, Чугунівка, Ладижин, Кривий Ріг, Запоріжжя, Павлоград та Нікополь. 

Також ворог застосував 14 іранських дронів-камікадзе для ударів по критичній інфраструктурі в Одеській та Миколаївській областях, дванадцять з цих безпілотників знищено.

Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснював обстріли з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів:

  • на Сіверському напрямку – Сеньківка Чернігівської області та Середина-Буда, Нововасилівка та Сорокине Сумської області
  • на Слобожанському напрямку – Стрілеча, Красне, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Стариця, Дворічна та Дворічне
  • на Краматорському напрямку – Першотравневе, Ковалівка, Терни, Ямполівка, Торське, Серебрянка, Білогорівка та Сіверськ
  • на Бахмутському напрямку – Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Одрадівка, Опитне, Майорськ Спірне та Яковлівка
  • на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка
  • на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – Велика Новосілка, Нескучне, Малі Щербаки, Оріхів і Червоне

На Південнобузькому напрямку противник продовжує обстріли позицій наших підрозділів для стримування контрнаступу по всій лінії зіткнення. Вогневого впливу зазнали райони понад двадцяти населених пунктів.  Зокрема, Велике Артакове, Давидів Брід, Благодатівка, Сухий Ставок, Широке, Тернові Поди, Солдатське, Правдине та Мирне.

Українська авіація протягом доби завдала п’ятнадцять ударів. Підтверджено ураження тринадцяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також двох систем протиповітряної оборони противника. 

Ракетні війська й артилерія за минулу добу уразили дванадцять пунктів управління, сімнадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, чотири склади боєприпасів, а також понад двадцять інших важливих об’єктів ворога.

За наявною інформацією, окупанти в Херсонській області продовжують рейдерське захоплення сільськогосподарських підприємств, проводять там інвентаризацію активів та перереєстровують їх на себе за російським законодавством.

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