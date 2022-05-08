Ворог зосереджується на знищенні аеродромної інфраструктури, – Генштаб ЗСУ

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбук з посиланням на оперативні дані станом на 18:00 8 травня.

"Основні зусилля ворог зосереджував на знищенні аеродромної інфраструктури з метою унеможливлення дій нашої авіації, у тому числі БПЛА “Байрактар”, підтримки дій підрозділів з повітря у смузі відповідальності угруповання Об’єднаних сил та у Чорноморській операційній зоні", – йдеться у повідомленні.

Росія стала інтенсивніше застосовувати оперативно-тактичну авіацію над акваторією північно-західної частини Чорного моря та не припиняє наступальних дій на Сході.

При цьому Генштаб застерігає: все ще є імовірність нанесененя Росією ракетних-бомбових ударів по об’єктам інфраструктури України з території та повітряного простору Республіки Білорусь.

"У подальшому не виключається здійснення вогневого ураження підрозділів наших військ та об’єктів інфраструктури у прикордонних районах", – відзначають у ЗСУ.

Ворог продовжує накопичувати резерви на Слобожанському напрямку, зокрема на території Бєлгородської області. Є підтвердження розгортання там окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової армії Західного військового округу.

"На Харківському напрямку окупанти активних наступальних дій не проводили. Основні зусилля зосередили на недопущенні просування наших військ. Посилили угруповання за рахунок переміщення з району відновлення боєздатності підрозділів зі складу Західного військового округу. Продовжують здійснювати обстріли військової та цивільної інфраструктури", – йдеться у зведенні.

Загарбник перегруповувався на Ізюмському напрямку, поповнював запаси, щоб наростити можливості для наступу. Провів також повітряну розвідку.

На Донецькому і Таврійському напрямках противник намагається сковувати підрозділи ЗСУ.

"Протягом останньої доби ворог активізував ведення бойових дій. Намагається здійснити вихід до адміністративних кордонів Луганської та Донецької областей. Проводив перегрупування, поповнення втрат, нарощував системи протиповітряної оборони та матеріально-технічного забезпечення, імовірно з метою активізації бойових дій в районах населених пунктів Сєверодонецьк та Лисичанськ", – вказав Генштаб.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активізував повітряну розвідку в районах Оріхова, Гуляйполя, Комишувахи, Ясної Поляни.

На Південнобузькому напрямку до 15 батальйонних тактичних груп ворога намагаються утримати зайняті позиції, без активних бойових дій.

Генштаб допускає штурмові дії противника на окремих напрямках – для покращення тактичного положення, сковування українських військ та недопущення перекидання резервів. При цьому у стані окупантів низький морально-психологічний стан. Загарбники системно вживають алкоголь та вдаються дизертирства. Скаржаться на неефективність своїх атак на позиції Сил оборони України в районі Гуляйполе.

Нагадаємо, у Мелітополі з 8 до 10 травня триватиме комендантська година: окупанти планують розстрілювати мирних жителів і звинуватити у цьому ЗСУ.

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