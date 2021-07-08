"Ворскла" оголосила про трансфер футболіста "Шахтаря"
Захисник "Шахтаря" Валерій Бондаренко cтав гравцем "Ворскли"
Про це повідомляє офіційний Twitter "Ворскли".
Оборонець донецького "Шахтаря" Валерій Бондаренко наступний сезон проведе у полтавській "Ворсклі". Клуби домовились про оренду, яка розрахована на один рік.
Бондаренко став гравцем "Шахтаря" у січні 2019 року. Проте зіграв за основу донецької команди лише 1 матч. На правах оренди грав за "Олександрію" і португальську "Віторію Гімараєш".
У це міжсезоння "гірники" підписали захисника Марлона, хавбека Педрінью і форварда Лассіну Траоре. Загалом витратили 40 млн євро. Новий головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі вимагав від босів клубу підсилення кожної лінії і отримав це.
- 9 червня "Шахтар" домовився із португальською "Бенфікою" про трансфер бразильського півзахисника Педрінью за 18 млн євро.
- 18 червня у "Шахтар" перейшов нападник амстердамського "Аякса" Лассіна Траоре з Буркіна-Фасо.
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