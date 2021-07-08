"Ворскла" оголосила про трансфер футболіста "Шахтаря"

Про це повідомляє офіційний Twitter "Ворскли".



Оборонець донецького "Шахтаря" Валерій Бондаренко наступний сезон проведе у полтавській "Ворсклі". Клуби домовились про оренду, яка розрахована на один рік.



Бондаренко став гравцем "Шахтаря" у січні 2019 року. Проте зіграв за основу донецької команди лише 1 матч. На правах оренди грав за "Олександрію" і португальську "Віторію Гімараєш".

У це міжсезоння "гірники" підписали захисника Марлона, хавбека Педрінью і форварда Лассіну Траоре. Загалом витратили 40 млн євро. Новий головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі вимагав від босів клубу підсилення кожної лінії і отримав це.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb