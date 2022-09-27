Відкритий лист Роджер Вотерс опублікував у себе у Facebook.

Музикант зазначив, що написав листа до президента Росії у відповідь на закиди користувачів соцмереж. Він заявив, що після того, як Російська Федерація вторглася в Україну 24 лютого 2022 року, "намагався використати свій невеликий вплив", щоб сприяти припиненню вогню та дипломатичному врегулюванню, яке, на думку музиканта, відповідало б потребам безпеки як України, так і Російської Федерації.

"Якби ви вийшли і сказали: Російська Федерація також не має жодних територіальних інтересів, крім безпеки російськомовного населення Криму, Донецька та Луганська, це теж допомогло б", - написав Вотерс, вважаючи припустимими анексії Криму та східних областей України.

Він повідомив, що знає людей, які думають, що Путін хоче захопити всю Європу, починаючи з Польщі та інших країн Балтії.

"Якщо ви це зробите, йдіть на***, і ми всі перестанемо грати у цю відчайдушну небезпечну ядерну гру", - написав музикант з Pink Floyd та попросив Путіна запевнити його, що цього не станеться.

У листі Вотерс вчергове звинуватив Білий дім у провокуванні війни, додавши, що це не означає, що Путін теж повинен це робити. Музикант не відмовляється від своїх переконань у тому, що Росія своєю загарбницькою війною вимагає від "суверенної сусідньої України" нейтралітету. Він заявив, що Україні потрібні гарантії, що Росія більше ніколи не вторгнеться.

"Ваше вторгнення в Україну застало мене зненацька, це була бридка агресивна війна, спровокована вона чи ні", - написав він.

Вотерс додав, що був здивований і зворушений відповіддю Олени Зеленської на його лист і хотів би побачити відповідь Путіна.

"Я дуже поважав би вас за це і сприйняв би це як крок у правильному напрямку до стійкого миру", - завершив музикант відкритий лист.

5 вересня Роджер Вотерс адресував Олені Зеленській повідомлення, в якому закликав до "припинення бійні" в Україні, зокрема, розкритикувавши надання Заходом зброї українській армії. Уотерс закликав зупинити "громадянську війну на Сході" та визнати "автономію" Донецька й Луганська (вочевидь, маючи на увазі незаконні збройні угруповання "ЛНР" і "ДНР").

У відповідь Зеленська написала у твіттері, що це Росія вторглася в Україну і тепер руйнує міста та вбиває мирних жителів. "Роджере Вотерс, ти повинен просити миру у президента іншої країни", - зазначила вона.

Днями у Польщі скасували концерти співзасновника Pink Floyd Вотерса через позицію щодо війни в Україні.

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