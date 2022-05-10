Воюють з ЄС та НАТО: Росія змінює риторику пропаганди через військові невдачі

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Відповідно до розвідданих, війська окупантів, попри чисельні переваги в живій силі та техніці, зазнають від ЗСУ нищівних втрат та поразок.

Як передає розвідка, аби змінити уявлення росіян про військову "непереможність" Збройних сил РФ та підготувати населення Росії до можливої поразки, російські медіа отримують накази розповідати про війну з Україною радше як про протистояння РФ з усіма країнами - членами ЄС та НАТО.

На думку політтехнологів кремля, така риторика применшить ганьбу від програшу.

За інформацією української воєнної розвідки, керівники державних телеканалів РФ, інтернет ЗМІ та пропутінської армії ботів отримують вказівки розпочати нову інформаційну політику.

Розвідка повідомляє, що кремлівські пропагандисти тепер промиватимуть мізки населенню РФ ідеями про необхідність об’єднання заради власного виживання та сліпої довіри до диктаторського режиму Путіна.

На російському пропагандистському сайті 9 травня з'явилася стаття "Путін перетворився на жалюгідного диктатора та параноїка"

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