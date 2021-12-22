Вперше в історії Берліном керуватиме жінка
Франциска Гіффай стала новою бургомістеркою Берліна та водночас очолила уряд цієї федеральної землі
Про це повідомляє ЄП.
Після присяги Гіффай призначила 10 сенаторів – урядовців землі Берлін. До сенату увійшли сім жінок. Це більше, ніж будь-коли раніше.
Гіффай - вже третя поспіль представниця соціал-демократів на чолі уряду Берліна. Її попередник і однопартієць Міхаель Мюллер очолював Берлін сім років. На виборах у вересні його обрали депутатом Бундестагу.
У 2020 році її звинувачували в плагіаті при написанні кандидатської дисертації. Через скандал Гіффай відмовилася від ступеня, а у травні пішла у відставку з посади міністра у справах сімʼї. Попри це СДПН перемогла на виборах у Берліні.
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