Вперше в історії Берліном керуватиме жінка

Про це повідомляє ЄП.



Після присяги Гіффай призначила 10 сенаторів – урядовців землі Берлін. До сенату увійшли сім жінок. Це більше, ніж будь-коли раніше.



Гіффай - вже третя поспіль представниця соціал-демократів на чолі уряду Берліна. Її попередник і однопартієць Міхаель Мюллер очолював Берлін сім років. На виборах у вересні його обрали депутатом Бундестагу.



У 2020 році її звинувачували в плагіаті при написанні кандидатської дисертації. Через скандал Гіффай відмовилася від ступеня, а у травні пішла у відставку з посади міністра у справах сімʼї. Попри це СДПН перемогла на виборах у Берліні.