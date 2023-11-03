Вперше з літа 2022 року серед українців переважають негативні споживчі настрої, - Центр економічної стратегії
Дослідження Центру економічної стратегії свідчить, що споживчі настрої та економічні очікування громадян України вперше з літа 2022 року стали негативними
Про це йдеться у Трекері економіки України під час війни, опублікованому на сайті Центру економічної стратегії.
Зазначається, що у жовтні 2023 року індекс споживчих настроїв українців Info Sapiens становив 79,9 пункти, тобто погіршився від вересневого (83,3 пункти).
У Центрі економічної стратегії пояснили, що якщо значення індексу менше як сто, то це свідчить, що серед громадян переважають негативні споживчі настрої. Індекс вміщує у собі два показники: індекс економічних очікувань (102,3 у вересні, 96,3 у жовтні) та індекс поточного становища (54,7 у вересні, 55,4 у жовтні).
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"Вперше з минулого літа економічні очікування українців стали негативними. Позитивні настрої на майбутнє, що панували з осені 2022 року і не погіршувалися впродовж усієї зими, поступово вичерпуються", - йдеться у повідомленні.
- У вересні ціни в Україні зросли на 0,5%, а з початку року - на 3,0%. Найбільше подорожчали одяг, взуття, транспорт та освіта. Найбільше здешевшали овочі та фрукти.
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