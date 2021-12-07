Вперше за 11 років не Ангела Меркель: рейтинг 100 найвпливовіших жінок світу за версією Forbes очолила письменниця Маккензі Скотт
Американський журнал Forbes опублікував щорічний рейтинг 100 найвпливовіших жінок світу. Його очолила філантроп, письменниця, ексдружина засновника компанії Amazon Джеффа Безоса Маккензі Скотт
Про це повідомляє Forbes.
У рейтингу цьогоріч найбільше жінок, які досягли успіху в сфері менеджменту: зі 100 представниць у списку 40 - керівниці, які контролюють рекордний дохід у $3,3 трлн. Загалом у списку представниці 30 країн, що займаються культурою, благодійністю, технологіями, спортом та фінансами.
Уперше за 11 років рейтинг очолила не Ангела Меркель. Її виключили зі списку після відставки з посади канцлера Німеччини. Тепер на першому місці Маккензі Скотт - філантропка, письменниця, ексдружина засновника компанії Amazon Джеффа Безоса, третя найбагатша жінка у світі.
На другому місці опинилася віцепрезидентка США Камала Гарріс - перша жінка, перша темношкіра американка і перша американка азійського походження, яка отримала цю посаду.
Третє місце посіла глава Європейського центрального банку Крістін Лагард - перша жінка на цій посаді. Виконавча директорка компанії General Motors і також перша жінка на цій посаді Мері Барра опинилася на четвертому місці у списку Forbes. На п'ятому місці - американьска бізнесвумен, філантропка та ексдружина Біла Гейтса Мелінда Гейтс.
- Нагадаємо, 1 червня 2021 року Forbes назвав найвпливовішу людину українського футболу.
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