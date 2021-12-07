Вперше за 11 років не Ангела Меркель: рейтинг 100 найвпливовіших жінок світу за версією Forbes очолила письменниця Маккензі Скотт

Про це повідомляє Forbes.



У рейтингу цьогоріч найбільше жінок, які досягли успіху в сфері менеджменту: зі 100 представниць у списку 40 - керівниці, які контролюють рекордний дохід у $3,3 трлн. Загалом у списку представниці 30 країн, що займаються культурою, благодійністю, технологіями, спортом та фінансами.



Уперше за 11 років рейтинг очолила не Ангела Меркель. Її виключили зі списку після відставки з посади канцлера Німеччини. Тепер на першому місці Маккензі Скотт - філантропка, письменниця, ексдружина засновника компанії Amazon Джеффа Безоса, третя найбагатша жінка у світі.



На другому місці опинилася віцепрезидентка США Камала Гарріс - перша жінка, перша темношкіра американка і перша американка азійського походження, яка отримала цю посаду.



Третє місце посіла глава Європейського центрального банку Крістін Лагард - перша жінка на цій посаді. Виконавча директорка компанії General Motors і також перша жінка на цій посаді Мері Барра опинилася на четвертому місці у списку Forbes. На п'ятому місці - американьска бізнесвумен, філантропка та ексдружина Біла Гейтса Мелінда Гейтс.

Нагадаємо, 1 червня 2021 року Forbes назвав найвпливовішу людину українського футболу.