Впродовж 16 травня знищено 5 повітряних цілей росіян, зокрема літак Су-25, та пункт управління БТГ
16 травня підрозділами Повітряних сил ЗСУ уражено 1 літак, 3 безпілотники та 1 крилату ракету
Про це повідомляє у фейсбуці Командування Повітряних Сил.
"Більше 10 літаковильотів на ураження наземних цілей 16 травня здійснила ударна авіація Повітряних Сил. Зокрема завдано вогневого ураження пункту управління ворожої батальйонно-тактичної групи.
Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил уражено штурмовик Су-25 російських окупантів та ворожу крилату ракету.
Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ знищує щонайменше три БпЛА "Орлан-10".
Загалом за добу уражено 5 повітряних цілей: 1 літак (Су-25); 3 БпЛА (ОТР); 1 крилату ракету", - йдеться у повідомленні.
- Відзначимо, що ліквідація літака відбулася на оперативному просторі Угруповання Об’єднаних сил на Донбасі.
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