Впродовж 17 червня ЗСУ знищили на сході 2 склади з боєприпасами та технікою окупантів
Українські військові з оперативно-тактичного угруповання "Схід" 17 червня знищили два склади з боєприпасами та технікою окупантів
Про це повідомила пресслужба підрозділу.
Також українські військові на сході знищили 15 окупантів, 19 артилерійських тягачів, гармату й міномет.
- За даними Генштабу ЗСУ вибили окупантів із Дмитрівки на Харківщині.
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