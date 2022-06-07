Впродовж 6 червня на півдні ЗСУ знищили 26 загарбників і 10 одиниць ворожої техніки

Про це повідомляє ОК "Південь".

"Продовжуючи підступні важкоартилерійські обстріли Миколаєва 203 мм калібром, рашисти гатять по житлових кварталах, вбивають містян, руйнують цивільні будівлі, нищать автівки.

Тим часом ворог відчув на собі 2 гелікоптерних удари по скупченню його сил та позиціях на Херсонщині, а також 2 авіаційних удари парами літаків по складах боєприпасів на Миколаївщині".

Під час виконання вогневих завдань ракетно-артилерійські підрозділи разом з авіацією знищили 26 загарбників та 10 одиниць ворожої техніки, серед яких – танк і ще 6 одиниць броньованої техніки, 2 автомобілі та гаубиця.

Корабельне угруповання ворога в Чорному морі продовжує тримати напоготові 2 надводних та 1 підводний носій крилатих ракет. Також в готовності до дій 1 великий десантний корабель.

Нагадаємо, мер Мелітополя повідомив, що російські війська відійшли майже з усіх блокпостів Мелітопольського району та втекли з Василівки.

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