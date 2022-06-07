Про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба ОТУ "Схід".

"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Сьогодні, 7 червня, наші воїни знищили спостережний пост та два склади з боєприпасами російських фашистських сил", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, втрати ворога становлять: особового складу – 56, мінометів – 1, АТТ – 12, паливозаправників – 1, спеціальної техніки – 1.

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