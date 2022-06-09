Впродовж 9 червня українські воїни на сході знищили 32 окупантів і склад боєприпасів, - ОТУ "Схід"
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" Збройні сили України сьогодні знищили понад 30 російських загарбників і ворожий склад боєприпасів
Про це ОТУ "Схід" повідомляє у Фейсбуці.
"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Сьогодні, 9 червня, наші воїни знищили: особового складу – 32, БМП – 1, АТТ – 3, БПЛА – 1, склад з б/п – 1", - йдеться у повідомленні.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.03
Купівля 34.03Продаж 34.96
-
EUR
Купівля 36Продаж 37.27
- Актуальне
- Важливе