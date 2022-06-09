Про це ОТУ "Схід" повідомляє у Фейсбуці.

"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Сьогодні, 9 червня, наші воїни знищили: особового складу – 32, БМП – 1, АТТ – 3, БПЛА – 1, склад з б/п – 1", - йдеться у повідомленні.

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