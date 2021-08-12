ВРП планує оскаржити новий закон про свою діяльність у КСУ
Вища рада правосуддя прийняла рішення про звернення до Верховного Суду з проханням звернутися до Конституційного Суду щодо перевірки положень законів, що регулюють діяльність ВРП
Про це повідомляє пресслужба ВРП.
ВРП має на увазі три закони:
- Щодо порядку обрання (призначення) на посади членів ВРП та діяльності дисциплінарних інспекторів
- Закон про ВРП
- Закон про регламент Верховної Ради України
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Йдеться про:
- положення закону щодо утворення Етичної ради та можливості залучення до її діяльності фахівців міжнародних та іноземних організацій;
- процедуру формування першого складу Етичної ради, яка передбачає обов’язкову участь трьох осіб, визначених міжнародними та іноземними організаціями;
- одноразове оцінювання Етичною радою діючого складу Вищої ради правосуддя.
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