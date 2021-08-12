ВРП планує оскаржити новий закон про свою діяльність у КСУ

Про це повідомляє пресслужба ВРП.



ВРП має на увазі три закони:

Щодо порядку обрання (призначення) на посади членів ВРП та діяльності дисциплінарних інспекторів Закон про ВРП Закон про регламент Верховної Ради України

"Вища рада правосуддя переконана, що будь-які зміни мають відбуватися з неухильним дотриманням вимог Конституції України. Однак, окремі норми законів України викликають значне занепокоєння стосовно відповідності Конституції України, а також висновкам КСУ, - йдеться у повідомленні.

Йдеться про:

положення закону щодо утворення Етичної ради та можливості залучення до її діяльності фахівців міжнародних та іноземних організацій;

процедуру формування першого складу Етичної ради, яка передбачає обов’язкову участь трьох осіб, визначених міжнародними та іноземними організаціями;

одноразове оцінювання Етичною радою діючого складу Вищої ради правосуддя.

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