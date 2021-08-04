Все, що сказано про мене - брехня, - футболіст Зозуля
Український нападник Роман Зозуля прокоментував свій трансфер в іспанську "Фуенлабраду"
Про це повідомляє Marca.
Фанати зірвали трансфер Романа Зозулі в "Алькоркон" через його політичні погляди. Українець запевнив, що все сказане про нього - брехня.
"Радий бути в цій родині. Все, що сказано про мене - брехня. Я прийшов сюди грати в футбол і допомогти команді. Боротися за команду, вболівальників. Я щасливий. Я дуже радий бути тут і готовий віддати 100% себе на полі. Я готовий навіть померти там. Радий бути в цій сім'ї", - сказав Роман Зозуля.
31-річний форвард з 2017 року виступав за іспанський "Альбасете", який залишив після завершення минулого сезону. Також Зозуля грав за "Динамо", "Дніпро" та іспанський "Бетис". Форвард провів 32 матчі та забив 4 голи за збірну України.
У минулому сезоні 31-річний Роман Зозуля провів 37 матчів, забив 2 голи і віддав 1 асист.
Наступний сезон Зозуля проведе в іспанській "Фуенлабраді".
- Нагадаємо, 10 червня Роман Зозуля отримав орден "За заслуги" III ступеня.
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