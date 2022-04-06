Все те, що має початок, має і кінець,- Троненко

Про це психологиня розповіла в етері Espreso TV

“Для того щоб пережити важкі події треба бути спрямованим на сьогодення, на те що відбувається прямо зараз, на виживання. Щоб вижити, потрібно забезпечувати себе всіма потребами. Якщо необхідно укритися - треба піти в укриття, якщо є можливість поспати - треба поспати будь-де і будь-як. Якщо є можливість поїсти- треба поїсти. Тобто людина, яка знаходиться в таких нелюдських умовах має виживати - це основна її мета, вижити пережити ці всі події. Вони коли-небудь скінчаться. Все те що має початок, має і кінець. І нам треба все це пережити”,- зауважила Троненко.

Кризовий психолог також відповіла на запитання ведучої про те, що робити тим, хто відчуває провину, що знаходиться в безпеці, а хтось помирає зараз.

“Людина, яка не вміє користуватись зброєю на війні- загине. А наша мета не загинути, наша мета перемогти. Тому, якщо Ви не вмієте тримати зброю, якщо Ви ніколи цього не робили, Вам краще залишитись там де Ви є і від вас буде набагато більше користі, бо війна дуже раціональна, в тому сенсі що перемогти можна тільки раціонально використовуючи ресурси”,- відповіла Троненко.

“Звичайно, ми очікуємо дуже багато посттравматичних стресових розладів після закінчення війни, які починаються через деякий час після того, як закінчуються важкі події, яких люди стали свідками, але будемо справлятися. Зараз головне щоб війна закінчилась, щоб ми перемогли”, - додала психологиня.



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