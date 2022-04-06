English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Все те, що має початок, має і кінець,- Троненко
Ексклюзив

Все те, що має початок, має і кінець,- Троненко

6 квітня, 2022 середа
11:52
війна з Росією бомбосховище

Кризовий психолог Ніна Троненко вважає, що основна мета людини, яка перебуває в нелюдських умовах, вижити та пережити ці події

Про це психологиня розповіла в етері Espreso TV

“Для того щоб пережити важкі події треба бути спрямованим на сьогодення, на те що відбувається прямо зараз, на виживання. Щоб вижити, потрібно забезпечувати себе всіма потребами. Якщо необхідно укритися - треба піти в укриття, якщо є можливість поспати - треба поспати будь-де і будь-як. Якщо є можливість поїсти- треба поїсти. Тобто людина, яка знаходиться в таких нелюдських умовах має виживати - це основна її мета, вижити пережити ці всі події. Вони коли-небудь скінчаться. Все те що має початок,  має і кінець. І нам треба все це пережити”,- зауважила Троненко.

Кризовий психолог також відповіла на запитання ведучої про те, що робити тим, хто відчуває провину, що знаходиться в безпеці, а хтось помирає зараз.

“Людина, яка не вміє користуватись зброєю на війні- загине. А наша мета не загинути, наша мета перемогти. Тому, якщо Ви не вмієте тримати зброю, якщо Ви ніколи цього не робили, Вам краще залишитись там де Ви є і від вас буде набагато більше користі, бо війна дуже раціональна, в тому сенсі що перемогти можна тільки раціонально використовуючи ресурси”,- відповіла Троненко.

“Звичайно, ми очікуємо дуже багато посттравматичних стресових розладів після закінчення війни, які починаються через деякий час після того, як закінчуються важкі події, яких люди стали свідками, але будемо справлятися. Зараз головне щоб війна закінчилась, щоб ми перемогли”, - додала психологиня.
 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

   




 
Читайте також:
Юрій Бутусов
5 квітня, 2022 вiвторок
"Зневага влади до усіх українців, думка, ніби "війна все спише": журналіст Бутусов прокоментував відключення Еспресо, Прямого і 5 каналу
окупанти
5 квітня, 2022 вiвторок
Окупанти перегруповують війська та зосереджують зусилля на підготовці наступу на сході, щоб встановити повний контроль над територією Донецької і Луганської областей, - Генштаб
Руслан Азізов
3 квітня, 2022 неділя
В Україні знищено командира кадировців Руслана Азізова
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.83
  • EUR
    Купівля 31.93
    Продаж 32.74
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
6 квітня
13:14
Володимир Жириновський
У Москві помер українофоб Володимир Жириновський
13:03
РФ поширює фейки про те, що Захід надає Україні застарілу та неякісну зброю, - Центр при РНБО
12:56
Греція
Греція видворяє 12 російських дипломатів
12:49
Олександр Усик
Деякі мої друзі зникли, інші - втратили будинки, знайомих та близьких, - Усик
12:42
евакуація
Понад 300 мешканців Гірського та Кремінної евакуювали під російськими обстрілами, - Луганська ОВА
12:40
Урсула фон дер Ляєн
"Російській владі доведеться відповісти за це": президентка Єврокомісії назвала воєнними злочинами вбивства цивільних у Бучі військовими РФ
12:35
Верховна Рада
У Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонують змінити географічні назви, що символізують РФ
12:24
Папа Римський розгорнув прапор України
Папа Римський засудив звірства росіян та розгорнув прапор України, який йому привезли з Бучі
12:22
Вугледар обстрілял жертви
У Вугледарі росіяни з артилерії обстріляли місце роздачі гумдопомоги, двоє людей загинуло, ще п'ятеро зазнали поранень, - Донецька ОВА
12:20
НБУ
Керівництво НБУ і посол у Вашингтоні Маркарова обговорили з очільником Федерального резерву США стабілізацію економіки України
12:14
міні-ярмарки Київ
У шести районах Києва 6 квітня працюють вісім мініярмарків
12:08
Фільм загиблого у Маріуполі литовського режисера вийшов онлайн
Фільм загиблого у Маріуполі литовського режисера Кведаравічуса вийшов онлайн. 50% від продажу квитків передадуть організаціям з евакуації українців
12:06
В Україні зараз підривають немовлят. Ми маємо про це говорити, - режисер "Армагедону" та "Трансформерів" Майкл Бей
12:05
окупанти
На Запоріжжі окупанти змушують медиків підписувати "контракти" на роботу з МОЗ РФ і не пропускають гумвантажі, - ОВА
11:48
Ексклюзив
знищена ворожа техніка
Максим Розумний: Що нам робити з Росією?
11:45
Марк Міллі
Американський генерал попередив, що війна України з Росією може тривати роками
11:44
РФ використовує завербованих політиків США для поширення дезінформації, - Центр при РНБО
11:44
Шарль Мішель
Санкції проти російських нафти і газу рано чи пізно потрібно буде запроваджувати, - голова Євроради Мішель
11:39
Рубіжне
Міський голова Рубіжного здає росіянам українських активістів, - голова Луганської ОВА
11:36
Київщина
На Київщині в Іванківській, Димерській та Поліській громадах - гуманітарна катастрофа, – голова ОВА
11:31
комуналка
У Міненерго запевнили, що не будуть підвищувати тарифи на газ і електроенергію
11:28
Vestas
Найбільший у світі виробник турбін Vestas залишає російський ринок
11:23
Гуманітарні коридори евакуація
В Україні погоджено 11 гуманітарних маршрутів на 6 квітня, - Верещук
11:16
Енергоатом показав аерозйомку окопів, що окупанти вирили в Зоні відчуження біля ЧАЕС
11:14
Ексклюзив
Владімір Путін
Це Росія, російська культура створила такого Путіна, який сьогодні воює з Україною, - співзасновник КримSOS Алієв
11:12
Латвія заморозила російської нерухомості на €100 млн
11:05
яхта "Lady Anastasia"
Нідерланди заблокували 14 російських яхт, – ЗМІ
10:57
Петер Сійярто
"Українським лідерам час припинити ображати угорців": МЗС Угорщини викликало посла України через заяви влади
10:51
ракета рф
Російські окупанти завдали ракетного удару по Вінниччині
10:39
Сергій Братчук
Росіяни активно здійснюють повітряну розвідку над Одещиною, але українська ППО блокує їх, - речник ОВА
10:35
Джордж Камбосос
Абсолютний чемпіон світу пообіцяв провести бій з Ломаченком
10:34
евакуація
Укрзалізниця 6 квітня продовжить евакуацію людей з Краматорська та Слов'янська: розклад потягів
10:33
Володимир В’ятрович
В'ятрович: незаконне відключення Еспресо, Прямого і 5 каналу - це ослаблення України, Зеленський має виправити ситуацію
10:28
Заступник очільника ОПУ Татаров міг просунути рішення про відключення "Еспресо", "5 каналу", "Прямого" та допоміг втекти з України Медведчуку, - Центр протидії корупції
10:23
Ексклюзив
окупанти
Єдиний спосіб вберегтись від зґвалтування – не потрапляти окупантам на очі, – психологиня дала поради, як запобігти насильству
10:18
окупанти
З початку повномасштабної війни РФ втратила близько 18 600 військових, 684 танки, 332 системи артилерії, 150 літаків і 135 гелікоптерів, - Генштаб ЗСУ
10:01
Маріуполь
У Маріуполі погіршується гуманітарна ситуація: понад 160 тис. мешканців не мають доступу до води, тепла й медицини, - британська розвідка
10:00
Ексклюзив
посівна аграрії
Посівна кампанія в Україні проходить з проблемами забезпечення матеріально-технічних ресурсів, - Висоцький
09:38
Ексклюзив
міна
Окупанти маскують вибухові пристрої під іграшки та залишають їх на дитячих майданчиках, - Березенко
09:26
окупанти
Перестраховються: росіяни риють окопи на кордоні з Харківською областю
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV