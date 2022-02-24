Вселенський Патріарх засудив агресію РФ і закликав до молитви за український народ

Вселенський Патріарх Варфоломій засудив повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Про це йдеться на сайті ПЦУ.



"Прикро вражений вторгненням збройних сил Російської Федерації на територію України сьогодні вранці, Його Всесвятість Вселенський Патріарх Варфоломій зателефонував Блаженнійшому Митрополиту Київському і всієї України Епіфанію, висловивши глибокий жаль у зв’язку з цим кричущим порушенням будь-якого поняття міжнародної легітимності, а також щоби засвідчити підтримку воюючого українського народу та сімей невинних жертв", - йдеться у повідомленні ПЦУ.



Зазначається, що Вселенський Патріарх засудив цей неспровокований напад Росії на Україну, незалежну і суверенну державу Європи, а також порушення прав людини та жорстоке насильство над нашими ближніми і, перш за все, над мирним населенням.

Також він просить Бога "любові і миру просвітити керівництво Російської Федерації, щоби воно зрозуміло трагічні наслідки таких рішень і дій, які можуть стати поштовхом навіть до світової війни".

Вселенський Патріарх також просить лідерів усіх держав, європейських інституцій та міжнародних організацій працювати над мирним врегулюванням цієї критичної ситуації шляхом чесного діалогу, який є єдиним засобом вирішення будь-якої проблеми та вирішення будь-яких суперечок.



Крім того, Патріарх Варфоломій закликав Помісні Православні Церкви, а також усіх християн і кожну людину доброї волі до невпинної молитви за український народ та за верховенство миру і справедливості в Україні.