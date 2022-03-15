Всесвітньо відомий виробник шин Michelin припиняє роботу в Росії
Всесвітньо відомий виробник шин Michelin припиняє роботу в Росії та більше не буде інвестувати в цю країну
Про це представники компанії заявили на офіційному сайті.
Michelin Group заявила, що припиняє експорт та промислову діяльність на території РФ.
"У цьому дуже складному та невизначеному контексті пріоритетом Michelin є підтримка своїх співробітників, які постраждали від цієї кризи, включаючи співробітників Michelin в Росії", - додають представники компанії.
Компанія повідомляє, що їх виконавча група залишається повністю мобілізованою і продовжуватиме адаптувати свої рішення в міру розвитку ситуації.
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