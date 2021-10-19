Всеукраїнський проєкт "POETY. Діалог поколінь" завершився концертом Соломії Чубай

Разом із Соломією Чубай, вокалісткою та авторкою пісень, на сцені виступили Том Луголообі – клавіші, Олександр Главацький – гітара, Ігор Гнидин – барабани, Андрій Кохан – бас-гітара та Юлія Швед – бек-вокал. Особливої масштабності музиці додала участь легендарного львівського симфонічного оркестру INSO-Lviv з диригентом Євгеном Круком.

Альбом POETY. Діалог поколінь – це 10 нових пісень на вірші українських авторів-ювілярів: Миколи Вінграновського, Юрія Клена, Лесі Українки, Чайки Дніпрової, Івана Франка, Павла Тичини, Юрія Покальчука, Олександра Ірванця, а також Грицька Чубая, батька Соломії та символічного об’єднуючого елементу в проєкті. Пісні були обрані не просто так – у кожної з них своя особиста історія для Соломії: Микола Вінграновський – улюблений автор Соломії та її мами, Галини Чубай, а слова пісні по Грицьку Чубаю взяті Соломією з листа поета до Олега Лишеги, які промовляють, як слова підтримки і до Соломії, і до слухачів – так авторка відтворила діалог із батьком.

Музичний виступ супроводжувався особливим відео-артом від художника Олексія Хорошка, в якому автор відтворив діалог поколінь у вигляді листівок - анімувавши зображення поетів та поеток, створені для проєкту, використавши кадри з фільмів Параджанова та Іллєнка.

Концерт став своєрідним маніфестом внутрішньої сили – тут звучать сильні слова про те, наскільки важлива віра в себе та підтримка людей, які в тебе вірять, сильний жіночий вокал, сильні поетичні тексти, сильний музичний супровід, та, зрештою, особиста сила, яку випромінювала Соломія Чубай.

"Ніколи нікому не дозволяйте себе принижувати, ніколи нікому не дозволяйте не вірити у вас, але вірте самі в себе. Оточуйте себе людьми, які вірять в вас не бійтеся, тому що те, що в вас всередині живе і те, про що ви мрієте – має право на здійснення і ви маєте право жити тим, що ви любите, і чим горите, не шкодячи іншим", - Соломія Чубай.

Кожна пісня звучала наче маленьке свято, тому загалом свято вийшло велике. В холодний осінній вечір концерт подарував відвідувачам неосяжне внутрішнє тепло.

POETY. Діалог поколінь присвячений поетам-ювілярам 2021 року Юрію Клену, Дніпровій Чайці, Іванові Франку, Лесі Українці, Павлу Тичині, Миколі Вінграновському та батькові Соломії – Грицьку Чубаю. Особиста мета Соломії Чубай – щоб уроки літератури в школі стали цікавими найперше для учнів – переросла у велику ідею, тож ми створили 7 відео-дискусій, які по-новому розкрили цих авторів, зокрема, для школярів. У дискусіях ми говоримо про те, як сприймають класиків поети-сучасники, що одні означають для інших. Юрій Іздрик, наприклад, під час дискусії про Миколу Вінграновського спочатку постулює тезу про непотрібність літератури та поезії у майбутньому, але потім сам скасовує цю думку.

Проєкт "POETY. Діалог поколінь" стосується кожного, кому важлива українська культурна ідентичність, він робить українських поетів-ювілярів ріднішими для нас, та доводить, що, подібно нам сьогодні, вони любили як ми, дружили та збирались у дружній компанії для того, щоб поспівати.

"Проєкт про те, що ми забираємо з п'єдесталів нудотні пам’ятники, і щоб Олекса любив нарешті українську літературу. І ваші діти, і ваші онуки, щоб вони шанували українськуу літературу і любили її. Любіть українське і шануйте українське, воно насправді дуже класне і дуже сучасне, і будь-яка поезія ХІХ, ХХ, ХХІ століття – про нас", - Соломія Чубай.

Проєкт релізовано ГО "Львівський Культурний Центр" за підтримки Українського Культурного Фонду. Позиція Українського культурного фонду може не збігатись із думкою авторів.